עימות חריג נרשם היום (ראשון) בישיבת הממשלה בין השרים בצלאל סמוטריץ’ ודוד אמסלם, במהלך דיון שעסק בסגירת שלוש חברות ממשלתיות. סמוטריץ' הטיח באמסלם: "קמת עצבני היום, חוצפה!".

ראש הממשלה בנימין נתניהו התערב בנעשה ואמר: "מנהיגות זה לסכם דברים בחוץ ולבוא מסונכרנים פנימה". בהמשך התנצל סמוטריץ’, והאירוע הסתיים ללא צעדים נוספים.

בתוך כך, כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם לראשונה כי ברקע המתיחות הביטחונית הוחמרו נהלי האבטחה בישיבת הממשלה. השרים נדרשו לכסות את מצלמות הטלפונים במדבקות ייעודיות, וכלל הטלפונים של היועצים טופלו גם הם בהתאם לנהלים.

בנוסף, דוברים שביקשו לצלם סרטונים של השרים בתום הישיבה נתקלו בסירוב, והמצלמות הותרו לשימוש רק מחוץ למשרד ראש הממשלה. ממשרד ראש הממשלה טרם נמסרה תגובה.