פרסום ראשון: נתניהו וחיים כץ דנו על השריונים - וטרם הגיעו להסכמות

פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ קיימו פגישה ממוקדת שבה דנו בנושא השריונים לקראת הרכבת רשימת הליכוד, אך נכון לשעה זו עדיין אין בין השניים הסכמות על המספר הסופי של השריונים.

במסגרת הדיונים, עלו על השולחן הצעות לאיחוד מחוזות דן ותל אביב, וכן איחוד של מחוז ירושלים עם יהודה ושומרון.

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נוסף על איחוד המחוזות, השניים דנו באפשרות לאפשר לחברות כנסת מכהנות להתמודד על משבצת הנשים השמורה ברשימה. מהלך זה מובל על ידי כץ, אשר מנסה בדרך זו לדאוג למקורבתו, חברת הכנסת מהליכוד אתי עטיה, ולהבטיח את מעמדה בתוך התנועה.

במקביל לניסיונות אלו, בסביבתו של השר כץ מביעים חשש ממשי מפני מינויים עתידיים שיאיר נתניהו עשוי להשפיע עליהם, מהלך שלדבריהם עלול לפגוע במעמדו של השר ובאנשיו בתוך מרכז הליכוד.

למרות חילוקי הדעות הנוכחיים והמתחים הפנים-מפלגתיים סביב הרכבת הרשימה, הגורמים המעורבים במגעים משדרים אופטימיות לגבי המשך התהליך. גורם המעורה היטב בפרטי הפגישה והמשא ומתן מסר ל-i24NEWS כי המפלגה לא תגיע למצב של ועדה מסדרת, אלא הצדדים ימשיכו בשיחות עד שיגיעו להסכמות מלאות.