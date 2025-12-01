אדלשטיין נגד ביסמוט: "המטרה שלך - שמירה על הקואליציה, ודאי לא גיוס חרדים"
ועדת החוץ והביטחון החלה במרתון הדיונים על החוק • אביו של עמית בונצל ז"ל שנפל בעזה תקף את ח"כ פרוש: "יש במדינה חרדים שלא עושים כלום" • שני ח"כים מהציונות הדתית הודיעו על התנגדותם לנוסח הנוכחי"
מרתון הדיונים על חוק הגיוס יצא היום (שני) לדרך, כאשר ועדת החוץ והביטחון קיימה דיון בסוגייה, בהשתתפות גורמים רבים. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט אמר בפתח הדיון כי "חוק הגיוס אינו עניין לקואליציה ואופוזיציה, אלא שייך למדינה כולה", יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בתגובה: "חוק השתמטות מחפיר". הורים שכולים שנכחו באולם מתחו ביקורת חריפה גם הם.
תם הדיון בוועדה
חבר הכנסת דן אילוז: "כרגע, החוק לא מספיק טוב ולא מביא שינוי משמעותי. אי אפשר לקרוא לזה חוק גיוס אם אנחנו מורידים את הסנקציות הקימות שמביאות גיוס. צריך לתקן הרבה מאוד דברים והחלום שלי הוא להצביע בעד חוק טוב, צריך לדאוג שיצא חוק טוב - בנוסח הקיים זה לא המצב" (ארי קלמן)
חבר הכנסת משה סעדה: "השפה של החוק היא הצעה של פעם, החוק הזה לא מספיק. אם אתם רוצים שזה יעבור בג"ץ, צריך להטמיע בו את חוק 'לא שירתת לא קיבלת'" (ארי קלמן)
מזכיר הממשלה, יוסי פוקס בוועדת החוץ והביטחון: "אני שומע בשנתיים האלה את חברי האופוזיציה, הם אומרים שני דברים. או שלא צריך חוק, וכולם צריכים להתגייס, הלוואי אבל צריך להכיר במציאות במקום לטמון את הראש בחול, והדבר הזה לא עובד. אם העניין הוא לגייס חרדים לצה"ל אין אף אחד פה שמציע דרך יותר יעילה לגייס חרדים לצה"ל" (ארי קלמן)
חברי הכנסת מיכל וולדיגר ומשה סולומון מהציונות הדתית הודיעו על התנגדותם לחוק הגיוס בנוסח הנוכחי. כפי שפורסם ב-i24NEWS: המפלגה צפויה ללחוץ על סמוטריץ' בנושא (נדב אלימלך)
סגנית שר החוץ, שרן השכל, בוועדת החוץ והביטחון: "אנחנו נמצאים במצב שכל מי שיושב כאן יודע, שבעוד חמש עד עשר שנים אנחנו נמצאים בעימות הבא, שכנראה יהיה יותר קשה מה-7.10. האירוע של כוח האדם הוא קריטי, אנחנו לא יכולים להתפשר על הביטחון. אירוע הזה אנחנו מבינים שכוח האדם הוא אחד מאבני היסוד בהכנה הביטחונית לעימות הבא. ומה אנחנו עושים למורל של החיילים שלנו? המוטיבציה? אנחנו לא יכולים ככה" (ארי קלמן)
חבר הכנסת מאיר פרוש מאגודת ישראל מביע התנגדות חריפה לחוק: "לא קל לי לשבת פה, כי רבים מהנוכחים לא מכבדים לומדי תורה. יש בדואים ודרוזים שלא מתגייסים ויש עוד כאלה, אבל בלחץ היועצת המשפטית לממשלה, החוק הוא רק נגד החרדים. כל זה קורה בשלטון של יהודים ומן הראוי שאת החוק הזה צריך לקרוע" (ארי קלמן)
ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, תא"ל שי טייב, בוועדת החוץ והביטחון: "צריך מודל שמבטיח אנשים כשירים ללחימה ותומכי לחימה והדבר הנכון הוא לעשות את זה במודל של גילאים. בלי מודל שמסתכל על מי מגיע, יהיה קשה להתאים בין מה שאנחנו צריכים לבין מי שבא" (ארי קלמן)
יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר, חבר הכנסת יולי אדלשטיין: "מטרת החוק יכולה להיות כל דבר, כנראה שמירה על הקואליציה, אבל היא ודאי לא גיוס. לגבי תוצאות החקיקה אם תעבור, זו פגיעה בביטחון המדינה אם המטרה היא גיוס, כל החוק צריך להיראות אחרת. בלי סנקציות שום דבר לא יקרה" (ארי קלמן)
פעילי מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל הקימו מאהל מחאה בכניסה לכנסת, ושילטו את הדרך את הדרך אליה בשלטים שקוראים: "אל תפקירו אותנו תחת האלונקה" (עמיאל ירחי)
החלה הקראת סעיפי חוק הגיוס (ארי קלמן)
חבר הכנסת בועז ביסמוט, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, אמר בפתח הדיון: "חוק הגיוס שאנו מביאים היום אינו עניין לקואליציה ואופוזיציה. זהו חוק השייך למדינת ישראל כולה. מעבר לצורך הביטחוני הדוחק - גם ללימוד התורה יש ערך עצום במובן שהוא שומר על ליבת הקיום הרוחנית של העם שלנו. החוק הזה, על השינויים שמן הסתם נבצע במהלך הדיונים, יחשוף אמת פשוטה: מי שיצביע בעדו, יצביע בעד עתידה של מדינת ישראל. מי שיתנגד, יוכיח שהוא מעדיף את המשחק הפוליטי הקטן על חשבון ביטחון המדינה, פוזיציה על פני אינטרס לאומי" (ארי קלמן)
יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה: "בועז, מה ששמת פה על השולחן זה חוק השתמטות מחפיר. אף אחד לא רוצה לגעת בחוק הזה - השאירו אתך עם החרפה לבד. זו בגידה בלוחמים שלנו. מי שאומר שיש סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי, מזלזל בלימוד התורה של הדר גולדין, של רועי קליין, של אלירז ואוריאל פרץ, של בניה שראל, של כל מי שהאמין ומאמין שהגנה על עם ישראל היא מצווה קדושה. אני מתחייב שזה לא יעבור" (ארי קלמן)
איציק בונצל, אביו של עמית ז"ל, בוועדת החוץ והביטחון: "אני קורא לח"כ פורוש, תסתכל לי בעיניים, אדוני חושב שיכול להיות שהילדים שלי יסכנו את חייהם וימסרו את נפשם? אתה לא מסוגל אפילו להסתכל לי בעיניים. אני קברתי את בני עמית, בזמן שיש במדינה חרדים שמסתובבים ברחובות ולא עושים כלום, לא אלה שלומדים תורה. הגיע הזמן שאתם תדרשו את השוויון הזה. מי שלומד שילמד ומי שלא, שיעלה על מדים ויתגייס לצבא. ובאותה נשימה, למה אתם לא מדברים על הערבים במדינת ישראל? את המגזר שחיי העל חשבוננו בזמן שהילדים שלנו זוחלים על החולות" (ארי קלמן)
חגי לובר, אביו של יהונתן ז"ל, תקף במהלך הדיון: "חברי הקואליציה שאני הצבעתי בשבילה, אני קורא לכם להתנגד לחוק הזה בצורה גורפת. מי שיצביע בעד אנחנו נבוא איתו חשבון פוליטי" (ארי קלמן)