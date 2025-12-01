יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה: "בועז, מה ששמת פה על השולחן זה חוק השתמטות מחפיר. אף אחד לא רוצה לגעת בחוק הזה - השאירו אתך עם החרפה לבד. זו בגידה בלוחמים שלנו. מי שאומר שיש סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי, מזלזל בלימוד התורה של הדר גולדין, של רועי קליין, של אלירז ואוריאל פרץ, של בניה שראל, של כל מי שהאמין ומאמין שהגנה על עם ישראל היא מצווה קדושה. אני מתחייב שזה לא יעבור" (ארי קלמן)

