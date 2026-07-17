הכנסת ה-25 נעלה את שעריה - והשלימה כהונה מלאה לראשונה מזה כ-40 שנה
אחרי שבוע של מרתון חקיקה לילי מסביב לשעון, נשמע הפטיש האחרון והכנסת התפזרה • דרור רפאל יצא למסיבת הסיום של חברי הכנסת רגע לפני שהם חוזרים לבוחרים: "החגיגה נגמרת, עד הכנסת הבאה"
רגע היסטורי נרשם השבוע במשכן הכנסת בירושלים: יו"ר הכנסת אמיר אוחנה הכריז "הישיבה נעולה", ובכך נחתמה רשמית כהונתה של הכנסת ה-25. לראשונה מזה כמעט ארבעה עשורים, מאז שנות ה-80 של המאה הקודמת, השלימה כנסת בישראל את ימיה וסיימה כהונה מלאה כחוק ללא הקדמת הבחירות.
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הנעילה הגיעה לאחר שבוע סוער במיוחד, שבו עבד המשכן כמעט מסביב לשעון במרוץ חקיקה אחרון ואינטנסיבי, שכלל פיליבסטרים, ויכוחים ואישור עשרות חוקים ברגע האחרון.
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בעוד במסדרונות ובמליאה נרשמו רגעי הדרמה האחרונים, דרור רפאל יצא לבדוק מקרוב את הלך הרוח ב"מסיבת הסיום" הלא-רשמית של חברי הכנסת ה-25. במסדרונות המשכן פגש רפאל את נבחרי הציבור ברגעים של פריקת מתח, שבהם היריבויות המרות מהמליאה פינו מקום לחיוכים, לחיצות ידיים וסיכומי קדנציה, לצד החשש הטבעי של לא מעט ח"כים מהקרב הפוליטי הבא שמתחיל כבר הבוקר.