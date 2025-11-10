חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) תקפה בחריפות היום (שני) בריאיון ל"קול ברמה" את מפכ"ל המשטרה דני לוי, לאור העימות בינו לבין השר איתמר בן גביר בנוגע לניהול חקירת הפצ"רית לשעבר. בין היתר, טענה גוטליב: "סליחה אבל יש לנו מפכ"ל אידוט, הוא לא מבין כלום".

"המפכ"ל לא יודע מה המצב המשפטי, והוא באמת עשה בכוונה שלמה (התנגד לדרישת בן גביר), חושב שיש צו על תנאי", הוסיפה גוטליב והפנתה אליו שאלה: "נגיד ידיך נקיות ואתה אומר שאתה מחכה להחלטת בג"ץ, וגם אשר קולה אמר שהוא ממתין להחלטת בג"ץ, אז למה בינתיים אתה לא מזמן את בהרב-מיארה לחקירה?".

"הרי יש חשד סביר נגדה, אם אתה באמת סבור שידיך נקיות ואני לא חשוב לשנייה שאתה לא מגונן על מי שראיתי שאתה מסתודד איתה בצמוד צמוד בסודי סודות בהר הרצל, כן? אז איך אני אגיד את זה בעדינות, בוא תזמין אותה לחקירה. כל עוד אתה לא עושה את זה, אתה מונע משיקולים זרים ופסולים".

גם סגן השר אלמוג כהן תקף את המפכל בראיון לרדיו צפון: "החקירה הבזיונית ביותר שראיתי מימיי, חקירה חובבנית, רשלנית ופושעת של המפכ"ל ואנשיו, הוא מתיר את דמם של לוחמי צה"ל. המפכ"ל עושה איפה ואיפה ומתנהג בצורה פוליטית".

כאמור, השר לביטחון לאומי בן גביר נפגש אתמול עם מפכ"ל המשטרה דני לוי, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה ועם היועץ המשפטי למשטרה, ודן איתם בנושא חקירת פרשת ההדלפה של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי.

במהלך הדיון אמר השר בן גביר כי הוא "לא מתערב בחקירה, אבל ההחלטה מי יפקח עליה וילווה אותה היא נטו של הממשלה. אנחנו לא רפובליקת בננות. השר לוין החליט ואתם צריכים לקיים".

כזכור, בימים האחרונים יועמ"שית משרד המשפטים הוציאה מכתב ליועמ"שית לממשלה גלי בהרב-מיארה ובו נימקה כי היא מצויה בניגוד עניינים בחקירת פרשת הפצ"רית לשעבר. בעקבות כך, הטיל השר לוין את חקירת המקרה על הנציב לתלונות השופטים אשר קולה, כאשר רנ"צ לוי הודיע במקביל כי את ליווי החקירה תבצע המשטרה.