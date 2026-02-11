"חיזבאללה ראה את המטוסים": סמוטריץ' על הדרמה בתקיפה באיראן

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נאם הבוקר (רביעי) בכנס פעיליםף וסיפר על רגעי הדרמה בליל התקיפה באיראן במהלך מבצע "עם כלביא". "התכנית הייתה שהטילים שלנו יפגעו ב-2:00 בלילה ואחרי שעתיים האיראנים יגיבו. המטוסים באוויר, ב-23:30 בלילה אנחנו מקבלים מודיעין שחיזבאללה ראה את המטוסים ונתן התראה לאיראן", סיפר.

"אנחנו רואים את הבכירים האיראניים נכנסים למפקדה שלא הכרנו ואנחנו כשהמטוסים באוויר משנים את התכנית תקיפה, זה מעכב בשעה אבל אנחנו מצליחים לקחת גם אותם ואת המדענים. אגב, חמש דקות קודם אשתי מקבלת טלפון: יש לך רבע שעה לארוז את הילדים אתם עוזבים את הבית, אחרי שחצי שנה אנחנו נערכים ואני לא יכול לומר לה כלום", אמר עוד.

בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין הבוקר ברשת "פוקס ניוז" לקראת פגישתו עם נתניהו בבית הלבן. הוא התייחס לשיחות עם איראן כשאיים בין היתר כי "יש צי גדול בדרך לאיראן, נראה מה יקרה. הם רוצים עסקה, יהיה טיפשי מצדם לא לעשות עסקה". הוא התייחס גם לתקיפה האמריקנית באיראן במהלך מבצע "עם כלביא": "לקחנו מהם את היכולות הגרעיניות - וניקח יותר בפעם הזאת".