דקות לפני ההצבעה על השריונים: בית המשפט הוציא צו מניעה לבחירות בליכוד

בית המשפט המחוזי בלוד נענה היום (חמישי) בחיוב לעתירה נגד קיום ההצבעה המתוכננות בליכוד והוציא צו מניעה לקיומן, זאת דקות לפני שהיו אמורות להתחיל.

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כזכור, ועידת הליכוד הייתה אמורה להצביע בסניפי התנועה ברחבי הארץ על תקנון וסדרי הבחירות. במסגרת הבחירות היה על חברי הוועדה להצביע בעד או נגד על שתי אפשרויות -

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במקביל לצו המניעה על קיום הבחירות, בית הדין קיבל עתירה לשנות את פתקי ההצבעה, כך שלא יהיה כתוב בסעיף השני "הצעת ראש הממשלה".

הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית, שהגיש את העתירה, מסר: "מדובר בנצחון השכל הישר. לא ניתן יד לגנוב את הבחירות בתנועת הליכוד. הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית ימשיך להיות השכפ"ץ של 150 אלף מתפקדי הליכוד".

אתמול הפיץ דוד ביטן סרטון שבו הוא קורא לחברי התנועה להצביע נגד שתי האפשרויות בבחירות. בסרטון אמר ביטן: "כל מפלגה שעשתה ועדה מסדרת בעצם נמחקה לאחר שנים. ההצעה של לתת שמונה שריונים היא בעצם הצעה מסדרת לכל דבר ועניין בכסות דמוקרטית. לא לזה התכוונו, לא לזה אנחנו צריכים להצביע. אנחנו מצביעים נגד - אבל אוהבים את נתניהו".