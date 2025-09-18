"המילואימניקים": יועז הנדל הכריז רשמית שיתמודד בבחירות

מומלצים -

יועז הנדל הכריז היום (חמישי) באופן רשמי על התמודדות בבחירות הקרובות עם מפלגתו "המילואימניקים".

המפלגה מורכבת ממשרתי ומשרתות מילואים, משפחות מילואים, פצועי צה"ל, משפחות שכולות ומתנדבים אזרחיים. בין מייסדיה נמנים דמויות בולטות במאבק ארגוני המשרתים בחוק ההשתמטות ובפעילויות למען גיוס לכולם.

מייסדי המפלגה מספרים כי יתעסקו בעקרונות ולא בחרמות פוליטיים, שלטענתם מנעו מהכוחות הציוניים לשתף פעולה עד כה והיו, בין היתר, מהגורמים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר. העקרונות אותם יידרשו, עוד בטרם הקמת הממשלה: ממשלה ציונית, שירות לכולם והקמת ועדת חקירה.

מפלגת המילואימניקים מסרה: "בשבעה באוקטובר המדינה נעלמה, ומי שהובילו אותה מאז הם המילואימניקים, בין אם על מדים ובין אם על אזרחי. אנחנו מתייצבים בחזית כי אין אחרים, מובילים את המאבק למען שירות לכולם בכנסת כי אין אחרים ומתייצבים למשימה הפוליטית כי אין אחרים".

"המילואימניקים באים לכפות שיקום על המערכת הפוליטית. מי שאחראי על השבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה ומי שלקחו אחריות באותו היום ומאז, צריכים להשתלט על מוקדי הכוח ולהוביל את המדינה".