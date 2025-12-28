לקראת כינוס מועצת גדולי התורה החסידית, שאמורה להכריע על חוק הגיוס, נשלחו בימים האחרונים מסרים מהרבנים הליטאים לרבנים החסידיים על מנת שייתמכו בחוק המוצע, לשם כך הועברו מסרים אותם פרסם לראשונה הערב ארי קלמן במגזין השבת.

בניסיון לשכנע את האדמו"רים, נאמר לחסידים כי "ראשי הישיבות חוששים שהספרדים ומשפחות חלשות נשברים ויסכימו להתגייס, בגלל שהם חוששים להיות עריקים - בלי הרישיון והיציאה לחו"ל ובלי מעונות. הם לא מספיק חזקים לסרב לגיוס".

המסרים שהועברו בניסיון לשכנע כי חוק הגיוס המוצע הוא טוב לציבור החרדי: "הצבא גם כן לא יעמוד בחלקו בחוק בדרישה להקים מסגרות מתאימות לציבור החרדי, זה ימנע מאיתנו לעמוד ביעדים". בנוסף - "נדרוש בממשלה הבאה שינויים בחוק כתנאי להצטרפות לממשלה".

"בינתיים", משכנעים הליטאים את החסידים, "התקציב יחזור והמעצרים ייפסקו". עוד נאמר בשיחות השכנוע כי "גם בדגל (התורה, א.ק) לא רוצים את החוק - הם מנסים להציל את מה שאפשר".

במסגרת אותם שיחות הועברו גם מסרים ממנהיג דגל התורה הרב דב לנדו, לפיהם "בוודאי שהחוק לא טוב, אבל במצב העכשייו צריך להציל". הרב לנדו ביקש להעביר מסר לאדמו"רים החסידיים לקראת הכינוס - "מבקש שתתקבל עמדה מאוחדת בין כל המפלגות".