יו"ר כחול לבן בני גנץ התראיין הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי, והתייחס למטרות האסטרטגיות מול איראן וחיזבאללה: "צריך להכות ביכולות שלהם הכי חזק שאפשר". על המצב בצפון הסכים כי "צה"ל צריך להרחיב את האחיזה עד הליטני". ולא חסך ביקורת חריפה על הממשלה: "נתניהו צריך לעצור את הדיונים בפיצול תפקיד היועמ"שית ולהתמקד במלחמה".

גנץ הבהיר כי המערכה הנוכחית עשויה להיות ארוכה מכפי שרבים מצפים: "באופן עקרוני רצוי שהמערכה תהיה קצרה ככל הניתן, אך נוכח ההישגים שסימנו - גריעת יכולות איראן וחיזבאללה ויצירת תנאים לשינוי משטר, זה יכול להימשך זמן. צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה של שנים קדימה".

לדבריו, היעד המרכזי הוא פגיעה אנושה בתשתיות השלטוניות והצבאיות של איראן: "צריך לתת מכה הכי חזקה שאפשר ליכולות של המשטר האיראני כדי לחזק את ההרתעה", אמר הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר. "מי שלא ישלוט באיראן אחר כך, צריך לזכור מה קרה במערכה הזו ולא לחזור על מה שאיראן עשתה קודם".

בנוגע לחזית הצפונית, הוסיף גנץ: "הצבא צריך להרחיב את האחיזה שלו במרחב טקטי שיגן טוב יותר על היישובים בצפון, גם מפני ניסיונות חדירה וגם מפני ירי נ"ט. צה"ל צריך להתקדם כמה קילומטרים קדימה, לתפוס שטחים שולטים ולהיערך לתמרון בהמשך". הוא הוסיף כי על הממשלה להעניק סיוע רחב וב"רוחב לב" לתושבי הצפון שפונו מבתיהם.

הוא גם מתח ביקורת על ממשלת לבנון ודרש ממנה לקחת אחריות: "לבנון לא יכולה להחזיק את המקל משני קצותיו. אם אתם דורשים ריבונות, תשלטו בשטח. לא שלטתם? אנחנו צריכים לפעול, כולל פגיעה בלבנון".

בנוסף, גנץ תקף בחריפות את הכוונה לקדם חקיקה בנושא פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה בזמן הלחימה: "זו שערורייה בלתי רגילה. מי שפוגע באחדות העם זה מי שמכניס חוקים שמפצלים חצי עם במקום לטפל במלחמה. אני אומר לראש הממשלה: תרים טלפון לאוחנה, תגיד לו להוריד את זה מסדר היום ותתעסק רק בביטחון". עם זאת, כשנשאל על תפקוד נתניהו בניהול הלחימה עצמה, השיב: "אני חושב שהוא מתפקד טוב".

לגבי היחסים עם ארה"ב, ציין כי הקשר בין נתניהו לטראמפ חשוב, אך הדגיש כי הברית האסטרטגית עם ארה"ב חזקה מעבר לזהות המנהיגים.

