בגלל האירוע במועצת בנימין: ישיבת הקבינט צפויה להתקצר

הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס היום (שלישי) בשעה 16:00 לאישור תכניות כיבוש העיר עזה. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מוזמן הערב לאירוע של מועצת מטה בנימין - מה שלא מותיר זמן רב לדיון. כמו כן, הקבינט לא ידון בנושא של עסקה חלקית לשחרור חטופים.

על פי מארגני האירוע, נתניהו צפוי להגיע לשם בשעה 19:00 ולכן הדיון צפוי להתקצר משמעותית. נזכיר שהדיון המצומצם ביום חמישי נמשך לא פחות מ-7 שעות, עד השעה 03:00 לפנות בוקר.

האירוע של מועצת בנימין בינו לציון 17 שנות "התחדשות והקמה". הא יתקיים במסעדת Vista Jerusalem. במהלכו, נציגי הישובים המוסדרים יפגשו עם שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בשולי הדברים, המשתתפים באירוע יזכו לכרטיס זוגי להופעה של עדן חסון בבריכת הסולטן.

מוקדם יותר החודש, בתום דיון ממושך, הקבינט המדיני-ביטחוני אישר במהלך הלילה השתלטות על העיר עזה ופעולה צבאית עצימה בשטחה, תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה. במהלך הישיבה, השרים אישרו את הצעתו של נתניהו, כאשר במקביל הרמטכ"ל אייל זמיר הציע חלופה אחרת - שלא התקבלה.

במהלך הדיון, נתניהו הביא לאישור הקבינט את כלל הסעיפים, כדי שכל שר יוכל להתנגד לחלקים שונים בהצעה. השרים בן גביר וסמוטריץ' התנגדו בגלל שמדובר רק בפעולה עצימה ובהשתלטות על העיר - ולא בכיבושה. בנוסף, הם הצביעו נגד הסעיפים שעסקו בחלוקת הסיוע ההומניטרי ברצועה. בן גביר התנגד גם לסעיפים שעסקו ביום שאחרי, מפני שלא צוינו בהם עידוד הגירה וסיפוח.

כמו כן, נודע כי ההצעה שהתקבלה מתמקדת בעיר עזה - כשהוחלט כי פינוי האזרחים מהעיר ייערך כחודשיים ויושלם עד 7 באוקטובר, כשבחירת התאריך הינה סמלית. למעשה, בשלב הראשון של התוכנית, צה"ל כלל לא מתכוון להיכנס למחנות המרכז. המשמעות היא, שכמיליון איש צפויים לצאת מהעיר עזה. בניגוד להצהרות, לא נשללת אפשרות לעסקת חטופים חלקית - כך שבמידה וחמאס יאמר שהוא מוכן למהלך, הפעולה בעיר עזה תיעצר.

בהודעת לשכת ראש הממשלה, שפורסמה עם סיום הדיון הובהר כי "צה"ל ייערך להשתלטות על העיר עזה תוך אספקת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה האזרחית מחוץ לאזורי הלחימה".