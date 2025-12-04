בנוסף לשכרה: הסכום האסטרונומי שתקבל היועמ"שית לכנסת

היועצת המשפטית לכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, תקבל תוספת מצטברת של כ-2 מיליון שקלים - רטרואקטיבית ובמהלך כהונתה הבאה - וזאת מעבר לשכרה החודשי הקבוע, שעומד על כ-100 אלף שקלים.

המהלך יוצא לפועל בעקבות החלטת יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה, להעלות באופן משמעותי את שכרה, ולהחיל את השדרוג רטרואקטיבית מאפריל 2020.

אמש אישרה ועדת הכנסת את הארכת כהונתה של אפיק בחמש שנים נוספות. מהכנסת נמסר כי "לא מדובר בהעלאת שכר רטרואקטיבית אלא הסדרה ומימוש של רכיבי שכר שופט עליון שהיועץ המשפטי לכנסת הוקבל אליהם כפי שנקבע בהחלטת ועדת הכנסת משנת 2001".