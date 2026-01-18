הממשלה לבג"ץ: "אין לכם סמכות להורות על ועדת חקירה ממלכתית"

הממשלה מסרבת למהלך שבו בג"ץ יורה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את אירועי 7 באוקטובר, בו נהרגו ונרצחו 1,163 אזרחים. בתשובתה לבית המשפט ששלחה היום (ראשון) נכתב כי מדובר בצעד חריג, חסר תקדים מבחינה משפטית, שאין לו בסיס בחוק ושיפוטו של בג"ץ אינו מאפשר הכרעה מסוג זה.

בהודעתה הדגישה המדינה כי הקמת ועדה שכזו בהחלטה שיפוטית עשויה לפגוע בעקרון הפרדת הרשויות, וכי עד היום בית המשפט העליון לא הורה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית במקרים הקשורים למלחמה, ביטחון, מינהל ציבורי או שחיתות פוליטית.

עם זאת, ציינה הממשלה כי היא מודעת לצורך בחקירה יסודית ואמינה של האירועים הקשים, וכי היא מקדמת חקיקה שתאפשר הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית, שתבחן את אירועי 7 באוקטובר באופן עצמאי ומקיף.

כזכור לפני חודשיים ג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות להקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר טבח ומחדל 7 באוקטובר. הצו מורה לממשלה לענות לעתירות שדורשות הסבר מדוע לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית, מכוח חוק ועדות חקירה מ-1969, לחקר "עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי" של "מכלול האירועים שקשורים למתקפת 7 באוקטובר".