בכיר ב"דמוקרטים" נגד לפיד: "רק מפסיד לנתניהו, לך הביתה"

יאיר לפיד ראש האופוזיציה מסכם ארבע שנים בתפקיד מבלי שהממשלה נופלת, דבר שמוביל לביקורת חסרת תקדים של השותפים שלו לגוש השינוי נגדו. בכנס סגור של מפלגת "הדמוקרטים", חבר המפלגה ופעיל המחאה משה רדמן, תוקף אותו.

רדמן אמר: "אם יש פה ראש ממשלה שבמשך 17 שנה הוא ראש הממשלה הכי גרוע שהיה פה אי פעם, ועומד מולו יו"ר אופוזיציה שבמשך 13 שנה הוא יו"ר אופוזיציה ומפסיד לו שוב ושוב ושוב, אני הייתי מצפה שייתן את הדין וילך הביתה".

עוד הוסיף רדמן: "מאז שהגיעו אנשי המרכז שלא אומרים כלום, אנחנו ארבעה מנדטים אידיאולוגיים בכנסת. מ-60 ירדנו לארבעה, במבחן התוצאות, כל מנכ"ל שהיה מביא כאלה תוצאות, אומרים לו 'שים את המפתחות, ולך הביתה'. במקרה למנכ"ל הזה עכשיו קוראים יאיר לפיד והוא ראש האופוזיציה כבר 13 שנה, הוא צריך לפנות את דרכו ולתת לאנשים אחרים לנסות, לנצח את הפאשיזם ולהביא פה שינוי".

בנוסף, אמר רדמן בכנס: "אם אנחנו לא נחזור לשלטון בשנים הקרובות - אין לפרויקט הציוני סיכוי".

בנוסף, התייחס פעיל המחאה לחסימה של מרדכי דוד על רכבו של אהוד ברק ואמר: "מה מרדכי דוד עשה? מה הקשר בין זה לבין דמוקרטיה? אהוד ברק דרך אגב, החייל הכי מעוטר בצה"ל, שקיבל ארבעה צל"שים, היה רמטכ"ל, נתן את החיים שלו למדינה, והוא אומר לו 'אפס מסריח', איזה אקט דמוקרטי זה? זה כמו להשוות בין בן אדם שהולך לחסל מחבל למישהו שסתם זורק אבנים על אנשים כדי להציק להם".

במענה לשאלה האם הוא מצטער על חסימת כבישים הוא השיב: "לא חושב, אחרי שראינו איך החרדים והמתנחלים מתנהלים, אנחנו רואים שכנראה היינו עדינים מדי".