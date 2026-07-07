לאחר לחץ של פצועי צה"ל: בקואליציה שוקלים לשנות את נוסח חוק יסוד לימוד תורה

פרסום ראשון: בקואליציה שוקלים לשנות את נוסח "חוק יסוד: לימוד תורה", ולהוסיף סעיף שמכיר בערך שירות בצה"ל והוקרת הלוחמים, כך פרסם הערב (שלישי) לראשונה כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

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ל-i24NEWS נודע, כי המהלך מגיע אחרי לחץ של פצועי צה"ל בוועדת הכנסת. עם זאת, השינוי יאפשר להעניק כוח נוסף לחרדים שלא מתגייסים - כי הוא צפוי להכיר לכאורה בשני המגזרים באופן שווה.

חברת הכנסת מירב כהן התייחסה לסוגייה וכתבה בחשבון ה-X שלה: "אתם מבינים את השיטה הנלוזה שלהם? קודם כל מקדמים חוק הזוי ומטורלל שמתעדף משתמטים על לוחמים. עכשיו "מתפשרים" ו"ישוו את מעמד הלוחמים ללומדי התורה". כלומר ישווה את מעמד הלוחמים למשתמטים. שזה מה שהמפלגות החרדיות רצו מלכתחילה!!! הם חושבים שכולם מטומטמים".

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מוקדם יותר היום, יועמ"שית הכנסת שגית אפיק אמרה במהלך דיון שנערך בוועדת הכנסת על החוק, כי "יש היתכנות שהטבות שיש היום למשרתים יינתנו גם ללומדי תורה מכוח החוק". עוד הבהירה אפיק כי יש להבהיר בכתב שחוק יסוד לימוד תורה הוא הצהרתי בלבד, ושאין לו משמעויות בעניין חלוקת ההטבות בין לומדי תורה למשרתים".

יועמ"שית הכנסת הבהירה כי יש אפשרות שמשרתים בצה"ל יצטרכו לחלוק עם לומדי התורה הטבות כמו "ממדים ללימודים", הנחות בקרקעות ועוד. היועצת המשפטית סיכמה את דבריה באזהרה מפני ההשלכות הכלכליות של המהלך, והזכירה כי "העוגה התקציבית מוגבלת".

בנוסף, במהלך הדיון התפרץ הלום הקרב יוסי סהרדי וזעק מדם ליבו: "על מה אתם רבים? בדיוק כמו חבורה של ילדים. חברים שלי יושבים פה וזו בושה לכולכם. אם הייתי נותן לאחד מכם את הסרט שלי, לא הייתם מדברים על שום דבר בעולם חוץ מנכי צה"ל. מה נסגר איתכם? כיצד אתם מנהלים את מדינת ישראל".