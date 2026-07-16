חוק התקשורת של קרעי אושר סופית במליאת הכנסת

חוק התקשורת של השר שלמה קרעי אושר הערב (חמישי) סופית בכנסת - ברוב של 53 חברי כנסת מול 48 מתנגדים. חברי הכנסת מיהדות התורה נעדרו מההצבעה.

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לפני שבוע, יו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי, הודיע כי הוא מצטרף ליהדות התורה ולא יתמוך בחוק התקשורת של השר שלמה קרעי. "מאחר שהתיקונים שדרשנו בחוק התקשורת על פי הוראת הרבנים, כדי למנוע פגיעה בערכי הדת, לא נכללו בנוסח הסופי - לא נוכל לתמוך בחוק", נמסר.

עם זאת, ש"ס דרשה מהשר קרעי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, ובהם ערוץ 14. "במהלך כזה נתמוך, ואנו מצפים שהוא יובא בהקדם". מוקדם יותר באותו יום, חוק התקשורת אושר בוועדה לקריאה שניה ושלישית, לקראת ההצבעה במליאת הכנסת. ב-25 בנובמבר 2025, עבר החוק בקריאה ראשונה, בעקבות הדיל עם החרדים.

ב-5 ביולי, הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר התקשורת וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, והצהירה כי לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק.

ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בית המשפט העליון מאמצע החודש שעבר, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת, אף שמספר חבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק.