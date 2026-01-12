הלחץ החדש של השר סמוטריץ' על החרדים לתמיכה בתקציב

לקראת שבועיים קריטיים בקואליציה: לוח הזמנים מחייב להביא את התקציב לקריאה ראשונה, אך החרדים מסרבים לתמוך בו ללא אישור חוק הגיוס. כתבנו לענייני חרדים ארי קלמן פרסם הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" את הפרטים על הלחץ החדש של שר האוצר סמוטריץ' כדי לגרום להם לתמוך בתקציב.

סמוטריץ' מנסה להבטיח לחרדים לפתור חסמים בירוקרטיים בתקציבי חינוך ועוד, בעוד הם מתעקשים לראות נוסח לפני ההצבעה על החוק בקריאה ראשונה. המאבק ממשיך כאשר נותרו חודשיים לדד-דיין להעברת התקציב ב-31 במרץ (ערב פסח). אם לא יצליחו - הכנסת תתפזר.

באוצר הדגישו כי חייבים לאשר תקציב בקריאה ראשונה בשבוע הבא או לכל המאוחר בעוד שבועיים כי שיהיה מספיק זמן לסיים דיונים רלוונטיים. החרדים מתעקשים כאמור לראות נוסח סופי לפני ההצבעה, אך זה לא יהיה אפשרי כי הדיונים יסתיימו רק בשבוע הבא, ואז צריך לפחות שבוע נוסף לגבש נוסח על פי הערות היועצת המשפטית לממשלה. "אנחנו לא רוצים לגלות ששוב נקבל נוסח של אדלשטיין", הבהירו. ייתכן שההתעקשות שלהם תביא בסופו של דבר לבחירות.