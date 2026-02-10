ההחלטות בתיק הפלילי של השר לשעבר משה כחלון, שנחשד בביצוע עבירות מרמה ועבירות דיווח, צפויות להתקבל "בזמן הקרוב" - כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו הפוליטי נדב אלימלך. מי שמחזר אחר השר לשעבר אלו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט וחבר הכנסת בני גנץ.

עם זאת, בסביבת כחלון מבהירים כי השר לשעבר יכריע על עתידו הפוליטי - רק לאחר החלטה בתיק הפלילי. כזכור, כחלון, שכיהן כיו"ר דירקטוריון של חברת "יונט קרדיט", ונושאים משרה בכירים נוספים, חשודים כי ביצעו עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות מרמה והפרת אמונים.

על פי החשד, השר לשעבר ונושאי משרה בכירים נוספים קיבלו שלא כדין יותר מ-2 מיליון שקלים אשר מקורם בחברה הציבורית. בעלי השליטה וכחלון, לא דיווחו לדירקטוריון על סכומים החסרים בסניף הצפוני של החברה, על אף שחלקם ידעו על כך בזמן אמת.