מחירון המשתמטים: 1,000 שקלים עבור כל יום במעצר

ברקע סערת חוק הגיוס, בלב מאה שערים, הגיעו בסוף השבוע האחרון קבוצת עריקים משוחררים לטקס חלוקת מענקים כספיים על מעצרם בכלא הצבאי, זאת כחלק ממהלך שנועד לחזק את רוחם של המסרבים להתגייס ולהתייצב בלשכות הגיוס.

כל עריק זכה לתגמול בגובה 1,000 שקלים עבור כל יום בו שהה במעצר. במסגרת החלוקה תועד גם מקרה חריג של עריק שריצה תקופת מאסר ממושכת של 140 ימים בכלא 10, וקיבל לידיו סכום מצטבר של 140 אלף שקל.

אך גם סכומים כאלו לא יעצרו את ה"פרסים" הכספיים, שכן במהלך הטקס הכריזו הרבנים על התחייבות להמשך התמיכה הכלכלית בעצורים עתידיים. הכסף הזה מקורו בחסידות סאטמר בברוקלין, תחת האדמור רבי יקותייל לייב טייטלבוים, שהקים קרן פילנטרופית שמעבירה מאות אלפי שקלים לישראל למימון המערך שגם מסייע במימון הליווי המשפטי לעריקים.

מקור המימון הוא בין היתר בתרומות שהועברו על ידי גורמים שונים בחו"ל התומכים במאבק נגד הגיוס לצה"ל. כסף שמגויס על ידי העלאת המודעות למאבק באמצעות הפגנות ברחבי העולם, כך למשל נראתה הפגנה שהתקיימה לאחרונה במנהטן.

הפגנה דומה התקיימה בסוף השבוע בלונדון, ובה נשמעו קריאות נגד מדינת ישראל. בזמן שבכנסת דנים בחוק הגיוס, נדמה שהמאבק החרדי נגד הגיוס לא מתכוון לדעוך בקרוב.