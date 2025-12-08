פניית מפקד גל"צ ליועמ"שית - רגע לפני סגירת התחנה

פרסום ראשון: המכתב של מפקד גלי צה"ל ליועמ"שית: תוך המשך קידום סגירת גלי צה"ל על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ, מפקד התחנה טל לב רם העביר ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מכתב בניסיון לבלום את המהלך. "אין ברשות התחנה מידע על הדעות הפוליטיות של אנשיה", נטען. עמיאל ירחי פרסם לראשונה הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית" את המכתב - ואת כל הפרטים.

במכתב כאמור, כתב לב רם כי "יש בעייתיות בחתירה לסגירת תחנה המשדרת חדשות בשנת בחירות". בנוסף ציין לב רם, "נאמר לי, 'כשאתה רוצה להדיח אנשים - אתה יודע לעשות את זה'". "אין ברשות התחנה מידע על הדעות הפוליטיות של אנשיה - ואף אסור שתחזיק במידע כזה", ציין מפקד התחנה במכתב כאמור.

חוות הדעת של היועמ"שית תופץ בימים הקרובים. בהרב מיארה צפויה להתנגד למהלך.

כזכור, שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט בחודש שעבר לסגור את תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל. בתוך כך, נמסר כי שידורי התחנה יופסקו עד לתאריך 1 במרץ 2026.

