צבי סוכות התקבל בזעם בביקורו ברהט: "עבריין שורף מסגדים"

חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לעיר רהט מלווה במשטרה ודגלי ישראל לביקור בבית הספר התיכון "אל נגאל", שסגור כעת בגלל החופש הגדול. הוא התקבל בזעם על ידי התושבים שכינו אותו "אפס מאופס, עבריין שורף מסגדים ללא בגרות", והוסיפו, "מה יש לך ללמד את התלמידים שלנו בלי תואר". עוד הוסיפו לקרוא לו "פרובוקטור", וכי הגיע לעשות תעמולה על חשבון התושבים.

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השר הגיע כדי לפגוש את מנהל בית הספר ומפקח החינוך על התיכון כדי לעשות בדיקה של תכני הלימוד, למרות שבית הספר כרגע לא פועל כאמור בעקבות החופשה אך כן מתקיימת במקום מכינת קיץ. בנוסף הגיע לבית הספר היסודי אבו סינא בעיר בו מתקיימות קייטנות קיץ.

תושבי רהט והעירייה קראו להחרים את הקייטנות היום ולא לשתף פעולה "עם התעמולה" של השר והביקור שלו.

אלקנוואי איסם, אב לשני ילדים, תקף: "איפה היית פה ארבע שנים? באת לעשות בלי כבוד, רק בשביל הבחירות. בית הספר בכלל סגור עדיין".

סגן ראש עיריית רהט, חסן אלנסאסרה, אמר ל-i24NEWS: "היום אנחנו באנו להגיד לצבי סוכות שהוא אדם לא רצוי פה ברהט. כי הוא בא בעצם לפרובוקציה. הוא לא בא לעשות, לעבוד, לעזור לרהט, אלא להפך - להתגרות בתלמידים. כל מוסדות החינוך סגורים היום לכבודו, לא נאפשר לו לפגוש תלמידים. כי הוא בא מתוך צעדים פרובוקטיביים, הוא בא מתוך שנאה...".

הוא הדגיש כי "אנחנו מכירים במשילות, אנחנו חיים במדינת ישראל, אין לנו שום בעיה... אני מזמין אותו בשם ראש העיר, לבוא בתיאום עם לשכת ראש העיר אם הוא רוצה לבוא לסיור לימודים, להכיר את השטח, לעזור לרהט. לראש העיר אין שום התנגדות לתאם איתו עם הלשכה, והוא יתקבל בתור יושב ראש ועדת החינוך בכנסת... אבל זה לא יותר מביקור פרובוקטיבי".

"הוא לא דוגמה טובה לתלמידי רהט. כי הוא אדם ללא בגרות, ללא אקדמיה, ללא שום דבר, שום השכלה שיש לו, לכן אין לנו אפשרות שיהיה דוגמה חיובית לתלמידי רהט", הוסיף סגן ראש העיר.