ע"ח משלם המסים: אוחנה צירף בכירה בליכוד לטיסתו ליפן

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה יצא ליפן יחד עם משלחת פרלמנטרית, אך כתבנו בכנסת עמיאל ירחי דיווח הערב (שבת) ב"מגזין השבת" כי באופן חריג, אוחנה צירף לטיסה על חשבון משלם המיסים בכירה בליכוד. מדובר בביקור חשוב של אוחנה, אליו הצטרפו משפחות חטופים ומספר חברי כנסת. עם זאת, ל-i24NEWS נודע כי מנהלת סיעת הליכוד עליזה בראשי שאינה עובדת בכנסת, הצטרפה גם היא.

שאלנו איך בוחרים איזה מנהל סיעה יצטרף לטיסות ומתי לא, כשלא ברור מה התרומה של מנהלי סיעות שהם תפקידים פוליטיים למשלחת בחו"ל שממומנות על ידי הכנסת. לא התקבלה תשובה. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

מלשכת יושב ראש הכנסת נמסר: "לראשונה מזה 26 שנים יצאה משלחת פרלמנטרית בראשות יו"ר כנסת לביקור רשמי ביפן. מנהלי הסיעות הם חלק בלתי-נפרד מעבודת הכנסת ובשל כך הוחלט באופן רוחבי, עוד בטרם נסיעה זו, לצרף למשלחות פרלמנטריות נציגות של מנהלי הסיעות. כך היה עם מנהל סיעת האופוזיציה 'ישראל ביתנו' שיצא למשלחת הכנסת לארה"ב מוקדם יותר השנה. בכוונתו של יו"ר הכנסת להוסיף ולשלב מנהלי סיעות במשלחות רשמיות של הכנסת".