בעקבות פסיקת בג"ץ על על קיום בחירות חוזרות למבקר המדינה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שוחח עם עו"ד מיכאל ראבילו. בשעה זו נערכות התייעצויות שבהן שותף גם שר המשפטים יריב לוין, אך טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע לקיום הבחירות החוזרות.

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ברקע הדברים עומדים אינטרסים מנוגדים: ליו"ר הכנסת אוחנה ישנו אינטרס פוליטי לצרכי הפריימריז שלא לציית לפסק הדין, בעוד שעבור ראש הממשלה בנימין נתניהו, עו"ד ראבילו ותנועת הליכוד - אי-ציות מהווה צעד מזיק בלבד. בשל כך, הפתרון המסתמן יהיה לציית להחלטה, תוך "הפלת" האחריות על ראבילו.

נתניהו מעוניין לבחור במתווה שיוביל לכך שראבילו יהיה בסופו של דבר המבקר, יעד שחשוב לו יותר מאשר "לתקוע אצבע בעין" או לפעול בהתרסה - עמדה התואמת את קו המחשבה שהוביל גם בעניינם של זיני וגופמן.

עם זאת, ההחלטה הסופית לגבי עיתוי הבחירות החוזרות טרם התקבלה, שכן מהלך כזה דורש שעות רבות של זמן מליאה. כעת נבחנת השאלה האם לקיים את הבחירות עוד לפני פיזור הכנסת ב-17.7, או להמתין לאחר הפיזור - צעד שיאפשר לקואליציה להספיק לחוקק את כל החוקים שהיא חפצה בהם.