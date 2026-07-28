שעות אחרי שהוגש נגדו כתב אישום בתקיפת צעיר בדואי: סגן ראש עיריית באר שבע, שמעון טובול, הודיע היום (שלישי) על הצטרפותו למפלגת נעם בראשות חבר הכנסת אבי מעוז.

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נגד טובול, המשרת כלוחם מילואים בחטיבת גבעתי ומשמש גם כפאנליסט בערוץ 14, הוגש כתב אישום המייחס לו תקיפת שני עובדי תחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים, לאחר שהתעמת עם אחד מהם, בדואי, בעקבות מוזיקה בשפה הערבית שהתנגנה מרכבו.

האירוע התרחש ב-22 בספטמבר 2024. לפי הנטען, אחד מעובדי תחנת הדלק הגיע למקום לקראת תחילת משמרתו, החנה את רכבו כשהוא משמיע מוזיקה בערבית ונכנס לחנות הנוחות.

בכתב האישום נטען כי לאחר שאדם אחר שהיה בתחנה התלונן בפני טובול על המוזיקה וביקש ממנו להתערב, נכנס טובול לחנות, שאל למי שייך הרכב ודרש מהעובד לכבות את המוזיקה.

לפי האישום, לאחר שהעובד השיב כי מדובר ברכבו ושאל אם ישנה בעיה, אחז טובול בעורפו, אמר לו כי זו "הפעם האחרונה" שהוא משמיע מוזיקה כזו, היכה אותו בפניו, דחף אותו לעבר רכבו והניף את נשקו. בהמשך, כך נטען, לאחר שהעובד פתח וסגר את דלת רכבו, היכה אותו פעם נוספת עד שאנשים שנכחו במקום הפרידו בין השניים.

עוד נטען כי זמן קצר לאחר מכן ניגש עובד נוסף של תחנת הדלק אל טובול ושאל אותו מה אירע. בתגובה, כך לפי כתב האישום, דחף אותו טובול באזור הסנטר והגרון תוך שהניף את נשקו, עד שחייל שהיה במקום הפריד בין השניים.

ממפלגת נעם נמסר בנוגע לכתב האישום: "החלטת הפרקליטות האזרחית לקחת את התיק לטיפולה, לאחר שהאירוע כבר נבדק במסגרת הצבאית ורס"ב טובול קיבל את גיבוי המערכת הצבאית, מעוררת תמיהה רבה. אנו עומדים לצד שמעון טובול, לוחם מילואים שפעל למען ביטחון ישראל, ומביעים בו ובמעשיו תמיכה מלאה"