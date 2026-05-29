סקר "קבינט שישי": יאיר גולן פותח פער על בנט, רוב מוחץ לא מאמין לאף אחד מהם

יאיר גולן אמר השבוע כי הוא לא שולל ישיבה בממשלה עם החרדים על מנת להדיח את נתניהו - ובמקביל בנט פוסל זאת על הסף. סקר "קבינט שישי" שערך מכון הסקרים דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון, ושודר הערב (שישי), בדק את השאלה: למי מהשניים הציבור מאמין יותר? 30% מהנשאלים השיבו כי הם מאמינים יותר ליאיר גולן, רק 15% השיבו כי הם מאמינים יותר לבנט, 51% ענו כי אינם מאמינים לאף אחד מהם, והיתר, 4% - לא יודעים.

שאלה נוספת שבחן הסקר היא איזה גוש, לדעתכם, יעניק יותר לחרדים על מנת שיישבו איתו בממשלה? 68% השיבו כי גוש נתניהו יציע יותר, 27% ענו כי גוש מתנגדי נתניהו הם אלו שיציעו יותר, והשאר, 5%, לא יודעים.

עוד בדקנו, איזה תחושות עורר בקרב הציבור הסרטון "אבא, אני ביביסט"? 29% ענו כי הסרטון עורר בהם הזדהות מלאה, 22% השיבו כי התעורר בהם כעס, 19% צחקו ו-30% לא צפו בסרטון.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS, בתאריך ה-28 במאי 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 510 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.3% ± בהסתברות של 95%.