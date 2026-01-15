ביקורת חריפה: החלטת מועצת גדולי התורה נגד חוק הגיוס

מועצת גדולי התורה החסידית צפויה לפרסם היום (שישי) את החלטתה נגד חוק הגיוס בעיתונות הממסדית של אגודת ישראל.

בנוסח ההחלטה נכתב כי "מועצת גדולי התורה מביעה את דאגתה בכאב עמוק על מסע התנכלות ללומדי התורה ע"י הרשויות השונות, על הפגיעה בהם ובזכויותיהם, הכפשתם וביזויים בריש גלי על היותם לומדי תורת ה'; דבר ההולך ונעשה חמור יותר ויותר".

"אשר על כן, מועצת גדולי התורה חוזרת על קביעתה בישיבת מועצת גדולי התורה מיום כא' באייר תשע"ט שיש להסדיר - כפי שהובטח ונחתם - את מעמדם של לומדי התורה שתורתם אומנותם, בלי סנקציות אישיות ומוסדיות ובלי מעצרים, כפי שהיה נהוג כל השנים. כל חקיקה אחרת שפוגעת בלומדי תורה שתורתם אומנותם ומטילה עליהם סנקציות וקובעת יעדים - אינה מקובלת. ויש להתנגד לה בכל תוקף".

i24NEWS

"מועצת גדולי התורה מחזקת את ידי לומדי התורה הק' שתורתם אומנותם ומאמצת לבבם להוסיף חיל ועוז בלימוד התורה, ושבה וקראת להם: אל תגורו מפני איש, אל תירתעו ואל תפחדו גם באם זה קשה. ה' עמכם בני החיל וכל כלי יוצר עליך לא יצלח. התחזקו נא ביתר שאת וביתר עוז להגביר את לימוד התורה הקדושה כי רק היא חיינו ואורך ימינו ובזכות לימוד התורה נזכה להושע במהרה בתשועת עולמים", נכתב בהחלטה.

מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, המיוצגת ע"י חברי הכנסת במפלגת יהדות התורה התכנסה בשבוע שעבר באופן חריג לדיון בחוק הגיוס. בתום הדיון מסרה המועצה כי היא מביעה "אכזבה עמוקה מאי כיבוד ההסכם הקואליציוני בנושא, חרף כל ההבטחות".

נזכיר כי מנהיג דגל התורה הרב לנדו והרבנים של ש"ס, התומכים בחוק, הפעילו לחץ כבד על המועצה לקראת הדיון, כדי שתאפשר לשני ח"כים מאגודת ישראל להימנע או לאפשר חופש הצבעה לשני חברי כנסת - כך דיווח בשבוע שעבר כתבנו הפוליטי נדב אלימלך. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח אנשים על מנת להשפיע על ההחלטה.