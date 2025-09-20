לפיד, ליברמן, איזנקוט וגולן נפגשו: "מצפים לבנט וגנץ"

מומלצים -

נערכים לבחירות: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יושב ראש ישר! גדי איזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן התכנסו הערב (שבת) לכינוס מיוחד. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' כי במהלך הישיבה, הארבעה עסקו בתכנון ותיאום מהלכים פוליטיים.

בהודעתם ציינו כי הושגו מספר סיכומים, בהם הפיכת פורום ראשי המפלגות לפורום קבוע, כאשר הפגישה הבאה תתקיים מיד לאחר יום כיפור. "ראשי המפלגות מצפים כי נפתלי בנט ובני גנץ יצטרפו לפגישות הבאות", נכתב בהודעה.

עוד נמסר כי סוכם על הקמת גוף מקצועי שיעסוק בקווי היסוד של הממשלה הבאה, כינון חוקה, שירות לכל ושמירה על צביון מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וציונית.