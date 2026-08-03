עזיבה נוספת במפלגת כחול לבן: איתמר וקנין, מי שהיה אחראי על מטה השטח של המפלגה החליט לסיים את תפקידו, כך פרסם היום (שני) לראשונה כתבנו עמיאל ירחי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בחודש מאי האחרון הודיע ח"כ חילי טרופר כי הוא פורש ממפלגת כחול-לבן. ההודעה של טרופר הגיעה לאחר שבתקופה האחרונה אמר בשיחות סגורות כי אחרי שנה שלמה של המפלגה מתחת לאחוז החסימה שצריך לשנות דרך. עם זאת, טרופר לא יפרוש מהכנסת. גם מזכ"ל המפלגה, איתן גינזבורג, הודיע על פרישה מכחול-לבן, ונמצא במגעים עם נפתלי בנט.

התפתחויות אלו ממשיכות את תהליך התפרקותו של "המחנה הממלכתי", שהחל עם פרישת גדעון סער במרץ 2024 והמשיך בפרישת גדי איזנקוט ומתן כהנא ביוני 2025. הסיעה, שהוקמה כחיבור בין כחול לבן לתקווה חדשה עם דמויות צבאיות בכירות, חזרה לשמה המקורי "כחול לבן" רק ביולי הקודם לאחר שגנץ נותר עם חברי מפלגתו בלבד.