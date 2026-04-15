נמשך השינוי בכוורת: דוברו ויועצו של ראש הממשלה, עופר גולן, הודיע הערב (רביעי) לראש הממשלה בנימין נתניהו על החלטתו לסיים את תפקידו. הוא שימש בתפקיד זה בעשור האחרון.

נתניהו אמר: "לאורך השנים היה עופר שותף לדרך, פעל במקצועיות ומסירות רבה, במחויבות מלאה ובשיקול דעת, ותרם לי תרומה משמעותית בעצות נבונות ובשכל ישר".

גולן הוסיף: "אני מסיים את תפקידי בהערכה עצומה לראש הממשלה, ואמונה יוקדת בו ובשליחותו. ראיתי מקרוב את היכולת הבלתי נתפסת שלו לנווט במיומנות בין רצונות, אילוצים וצרכים, תוך שמירה בלתי מתפשרת על טובת המדינה ואזרחיה - ולהביא הישגים יוצאי דופן".

"ראיתי איך ראש הממשלה מנהל את המדינה בחרדת קודש, וצפיתי בהשתאות כיצד בתעצומות נפש הוא מחולל מהלכים היסטוריים שעיצבו, חיזקו וביצרו את מדינת ישראל - ולמעשה, הגדירו אותה מחדש, ציין.

"בלב מלא הערכה, אני מבקש להודות באופן אישי לרעיית ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, ולבני המשפחה כולם, על עשור של עבודה משותפת ואינטנסיבית. זכיתי לאמון מלא, לקרבה יוצאת דופן וליחס חם שהפכו לחלק בלתי נפרד מדרכי המקצועית והאישית. אני מודה למשפחת נתניהו על האמון והזכות ללוות אותם ולעמוד לצידם גם ברגעים המאתגרים ביותר לאורך השנים, מתוך תחושה עמוקה של שותפות אמת", סיכם.