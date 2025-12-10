אושר בטרומית: ארגוני פשיעה יוגדרו כטרור, שכר השופטים יוגבל

מליאת הכנסת קיימה היום (רביעי) דיון נוסף, במהלכו אושרו מספר הצעות חוק בקריאה טרומית. אחת ההצעות שאושרו, מסמיכה את השר לביטחון לאומי, באישור שר הביטחון, להכריז על ארגון פשיעה כארגון טרור. ההצעה הוצגה על ידי חבר הכנסת צביקה פוגל, וזכתה לתמיכתם של 54 חברי כנסת - מול 41 מתנגדים. היא צפויה לעבור לדיון בוועדה לביטחון לאומי.

במסגרת ההצעה, השר לביטחון לאומי יוכל להכריז על ארגון פשיעה כארגון טרור, במקרים שבהם פעילות ארגון הפשיעה מאופיינת בשימוש שיטתי בנשק, בתבנית מאורגנת ומתמשכת לשם איום על מוסדות שלטון, רשויות ציבוריות או נבחרי ציבור, מופעלת במסגרתה כפייה או סחיטה כלפי הציבור, או שהיא מתבצעת בשילוב עם ארגון טרור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרת הצעת חוק זו להתמודד עם איום הולך וגובר מצד ארגוני פשיעה במדינת ישראל, אשר חורגים ממאפיינים פליליים רגילים ונוקטים באמצעי טרור. באמצעות הצעה זו, תוכל מדינת ישראל להגיב למציאות המתפתחת באופן מותאם, מידתי ומבוקר. החוק נועד להעניק למערכת הביטחון והמשפט את הכלים הדרושים להגנה על ביטחון הציבור, לחיזוק המשילות ולמיגור תופעות אלימות המאיימות על עצם יסודות המדינה".

הצעה נוספת שאושרה, דנה באופן קביעת שכרם של נושאי משרה ברשויות השלטון - כך ששכר השופטים יירד. במסגרת ההצעה של חבר הכנסת אביחי בוארון, שזכתה לתמיכת 56 חברי כנסת - מול 41 מתנגדים - נקבע כי סוגיית קביעת שכר נשיא המדינה, השרים, חברי הכנסת, והשופטים, תועבר לוועדה ציבורית עצמאית, שתקבע את שכר נשיא המדינה, ומשכר זה ייגזר שכרם של יתר נושאי המשרה, לפי שיעורים שייקבעו בחוק.

לצד זאת, ייקבע כי שכר נושאי המשרה ברשות המחוקקת, המבצעת והשופטת יהיה שווה, בהתאם לדרגתם ומעמדם באותה רשות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "להצעת החוק שתי מטרות עיקריות: האחת, לקבוע כי שכרם של נושאי המשרה ברשות המבצעת, ברשות המחוקקת וברשות השופטת, יהיה שווה, בהתאם לדרגתם ומעמדם באותה רשות, וייקבע על ידי גורם אחד ותוך ראיה כוללת; והשנייה, למנוע ממקבלי השכר לקבוע את גובהו ואופן עדכונו". ההצעה תועבר לדיון ואישור בוועדה.

הצעה נוספת שאושרה, מאפשרת לשר המשפטים למנות תובע חיצוני לפרקליטות, במידה והיועצת המשפטית לממשלה נחקרת. ההצעה של חבר הכנסת שמחה רוטמן, שזכתה לתמיכתם של 56 חברי כנסת - מול 44 מתנגדים, מציעה לקבוע כי במקרה בו למשטרה נודע על חשד לעבירה שביצע היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או מי מטעמם, תפנה המשטרה לשר המשפטים לשם מינוי תובע שיטפל בעניין. לתובע שימונה יוקנו כל סמכויות היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה ביחס להליך.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה עומדים בראש מערכת אכיפת החוק והתביעה בישראל. על אף שישנן מספר הוראות בנוגע לפתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום כנגד נושאי משרה בכירים כגון ראש ממשלה, שר, שופט ועוד, ישנה לקונה בכל הנוגע לפתיחת הליך כזה כנגד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

במצב דברים בו עולה חשש לביצוע עבירה מצד היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, נוצר ניגוד עניינים מעצם מעורבות הפרקליטות בחשדות האמורים, החל מליווי החקירה ועד להחלטה אם יש מקום להגיש כתב אישום. נוכח זאת הצעת החוק מבקשת לתקן את המצב ולאפשר לשר המשפטים למנות תובע חיצוני לפרקליטות במקרים אלו, בדומה לחקירת שוטרים הנעשית בידי המחלקה לחקירות שוטרים ולא בידי גורמי החקירה במשטרה".