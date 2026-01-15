לאחר הסערה: ברקס לחוק לביטול עבירת מרמה והפרת אמונים

מזכיר הממשלה יוסי פוקס עצר היום (חמישי) את קידום הצעת החוק "ביטול עבירת מרמה והפרת אמונים", עקב כך שהנוסח הנוכחי יסייע לראש הממשלה בנימין נתניהו במשפט שמתנהל נגדו. במקום, יקודם החוק בנוסח שונה.

בממשלה טוענים על קידום החוק החלופי: "ראש הממשלה לא עוסק בזה". משמעות הדברים, היא כי ההצעה הנוכחית לא תאושר בוועדת השרים לחקיקה שתתכנס ביום ראשון הקרוב.

את ההצעה קידמו ויזמו חבר הכנסת מישל בוסקילה (הימין הממלכתי), יו"ר הקואליציה אופיר כץ (הליכוד) ויו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן (הציונות הדתית). על העבירה נטען בהצעה כי "נמתחה ביקורת נוקבת על ידי מומחים משפטיים מכל גווני הקשת הפוליטיים, בשל כך שהיא מעניקה כוח עצום לגורמי התביעה והאכיפה ומזמינה טענות על אכיפה בררנית ומוטה".

קידום ההצעה הביא לסערה ציבורית בשל העובדה כי ראש הממשלה נתניהו הואשם בסעיף זה, ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות ואמר: "נילחם בטירוף הזה ברחובות, בכנסת ובבתי המשפט".