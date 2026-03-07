בעיצומה של המלחמה: "הדמוקרטים" קראו לגוש חוסם עם המשותפת | תיעוד

בעיצומה של המלחמה, "הדמוקרטים" קוראים לגוש חוסם עם המשותפת. בתיעוד מפגישת זום שהגיע הערב (שבת) לידי i24NEWS בהשתתפות ח"כ גלעד קריב ורונן צור, סגן ראש עיריית כפר סבא מטעם המפלגה, קובי פדוה, אומר כי "אם המנדטים יתחלקו כך שלנו יהיו 20 ולמשותפת 18 יהיה לנו בלוק חוסם ונוכל להחיל את הערכים שלנו על הקואליציה הבאה".

"כמובן שיכול להיות גם תסריט שבו לא יצליחו להעביר תקציב, ואז אנחנו ב-30 ביוני בבחירות. ואנחנו צריכים להיות ערוכים", מוסיף ראש העיר. "אני רוצה שתשימו לב לעובדה שאין לערער עליה: מאז מרץ 23', כל הסקרים מראים שאנחנו ב-70/50 לטובתנו. אחרי עמק לבבי, אחרי השמדת איראן עכשיו, המחוג לא זז מילימטר. אף אחד לא קונה יותר את הלוקשים של ביבי, והניצחון הוא לגמרי בידיים שלנו".

"אחוזי ההצבעה - אחוזי ההצבעה בצד שלנו יהיו טובים ואנחנו יכולים לנצח. ונצטרך לעבוד מאוד קשה כדי לנצח, אבל אנחנו לא צריכים להסתפק בניצחון, אנחנו צריכים להביס... כלומר, דקה אחרי שיסתיימו הבחירות, מה שיהיה זה יהיה אך ורק מה שהצלחנו להשיג. כלומר, צריך להסתדר עם ה-120 חברי כנסת שיש, ולפי זה ייקבעו הקווים של הממשלה הבאה".