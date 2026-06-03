היום ב-11:00: הכנסת תבחר את מבקר המדינה

הכנסת צפויה לבחור היום (רביעי) את מבקר המדינה, בישיבה מיוחדת של המליאה. הישיבה תיפתח בשעה 11:00 בהכרזת יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על המועמדים יוסף אלרון ומיכאל ראבילו ובהסבר על הליך ההצבעה.

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לאחר מכן יקרא מזכיר הכנסת, דן מרזוק, בשמות חברי הכנסת לפי סדר הא"ב - ואלה ייגשו אליו לקבל מעטפה. חברי הכנסת ייגשו אל מאחורי הפרגוד, שם ישימו במעטפה פתק ובו שם המועמד המועדף עליהם. את המעטפה ישלשלו חברי הכנסת לתיבת קלפי נעולה.

בתום ההצבעה, תילקח התיבה באבטחה צמודה של משמר הכנסת אל חדרו של מזכיר הכנסת, שם תתבצע ספירת הקולות. את הספירה תבצע ועדת הקלפי, המורכבת מחברי כנסת אותם ימנה יו"ר הכנסת.

לפי חוק מבקר המדינה, המועמד שבעדו יצביעו רוב חברי הכנסת (61 לפחות) הוא הנבחר. במידה ואף אחד מהמועמדים לא יזכה לתמיכתם של 61 חברי כנסת לפחות, תתבצע הצבעה חוזרת - ואז יוכרז כמועמד הנבחר מי שזכה לרוב הקולות, גם אם מספרם יהיה פחות מ-61. במקרה של שוויון יתקיימו שוב הצבעות וספירות קולות, עד שתתקבל הכרעה.

בתום הליך ספירת הקולות, יגישו חברי ועדת הקלפי ליו"ר הכנסת את תוצאות הספירה והוא יכריז עליהן במליאת הכנסת. מבקר המדינה הנבחר יצהיר אמונים בפני מליאת הכנסת במועד אשר ייקבע לכך בנפרד.

הכנסת צפויה לבחור גם נציג לוועדה לבחירת דיינים, זאת בעקבות פרישתו של ח"כ ישראל אייכלר מהוועדה בשל מינויו לסגן שר.