המשנה ליועמ"שית בוועדה החוקה: "לא איימתי על רוטמן"

המשנה ליועמ"שית ד"ר גיל לימון הבהיר היום (שלישי) בוועדת החוקה בנושא החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית כי לא איים ולא התכוון לאיים על יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן, וכי יתייחס לשאלות הח"כים ככל יכולתו לפני הצגת עמדתו.

לימון אמר כי "לא איימתי על יו"ר הוועדה ולא על אף אחד אחר. לא התכוונתי לאיים, אני לא מאיים באופיי, ונורא הופתעתי מכך שזה נתפס כאיום". הוא ציין כי סיכם עם רוטמן שיגיע לדיון הבא ויציג את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה.

ח"כ רוטמן מסר בתגובה כי "הובהר לי ע"י ד"ר לימון שהוא לא התכוון לאיים, אבל אמירתו לא הייתה ראויה ותגובות הח"כים מעידות על כך. מן הראוי שלא לומר אמירות כאלו ואני מקווה שאתה מסכים איתי. אני עומד על בקשתי כי תהיה התייחסות לשאלות חברי הכנסת הנוגעות לעניין במסגרת היכולת שלך, לפני הדיון, וכך גם סוכם".

במהלך הדברים התפרץ ח"כ משה סעדה לעבר לימון בעת שאמר שלא התכוון לאיים: "שמענו את הדברים", וח"כ גלעד קריב הגיב: "לא אתן לך לסתום ללימון את הפה. הבריון היחיד באותו אירוע היה אתה".

ח"כ יואב סגלוביץ': "אמירות היו"ר לא ראויות. אתה מחלק ציונים במקום לשים מראה מול עיניך ומדבר על חוויותיך האישיות".

נזכיר כי בשבוע שעבר רוטמן הוציא מהדיון את לימון לאחר שאמר כי אם לא יורשה לו לדבר בדיון, אף אחד אחר ממשרד המשפטים לא ידבר. רוטמן החליט כי דבריו של לימון הם "איום פלילי" - ודרש כי יתנצל, או שלא ייכנס לוועדת חוקה.