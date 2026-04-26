נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג לא יעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ויפעל מקום זאת כדי ליזום הליך גישור כדי להגיע לעסקת טיעון - כך דווח היום (ראשון) ב"ניו יורק טיימס", מפי שני בכירים ישראלים המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, הרצוג מאמין כי ישנן אפשרויות רבות מעבר לבחירה של מתן חנינה לראש הממשלה, או אי-מתן חנינה. בנוסף, לפי העיתון, הנשיא מאמין כי תפקידו העיקרי הוא "לטפח אחדות", לכן, הוא לא מתכנן להודיע אם אישר או דחה את הבקשה של נתניהו. הגורמים מסרו ל"ניו יורק טיימס" כי הוא יעדיף לפתור את הסוגייה באמצעות משא ומתן.

מבית הנשיא נמסר בתגובה: "כפי שהתבטא מספר פעמים בעבר, נשיא המדינה יצחק הרצוג רואה בהגעה להסדר בין הצדדים בתיקי ראש הממשלה נתניהו כפתרון ראוי ונכון. מגעים להסדר הם חלק הכרחי בניסיון להביא את הצדדים להסכמות".

עוד צוין כי "על כן, סבור הנשיא כי נכון תחילה, בטרם הדיון בבקשת החנינה עצמה, למצות מהלך שיכול להביא לגיבוש הסדר בין הצדדים, מחוץ לכותלי בית המשפט".

בתוך כך, ראש הממשלה נתניהו צפוי להעיד מחר בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר הפסקה של כחודשיים על רקע המערכה מול איראן. לפי שעה, נתניהו לא פנה בבקשה לבטל את עדותו.