הפגישה הקשה של נתניהו והחרדים: רה"מ העריך שחוק הגיוס יעבור - עם 2 מתנגדים מהקואליציה

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (חמישי) פגישה עם סיעת יהדות התורה, זאת ברקע המתיחות סביב חוק הגיוס - ושאלת תמיכתם בקואליציה בהצבעות הקרובות. ל-i24NEWS נודע, כי הפגישה היתה קשה, ובמסגרתה דרשו חברי הסיעה מראש הממשלה לטפל בדרישות התקציביות של המפלגה, בהן תקציבי הישיבות, תלמידי חו"ל ותוכנית "אופק חדש".

במהלך הפגישה, חברי יהדות התורה הטיחו בראש הממשלה: "לא קיבלנו דבר". בתגובה, הוא הבטיח להם כי יטפל בכל הדרישות שהעלו בפניו, ושידבר עם שר החינוך לגבי תקציבי הישיבות. בהמשך השיחה, נתניהו אמר לחברי הסיעה כי "חוק הגיוס מתקדם" ו"צריך להתמקד בו", והבטיח שידבר עם יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, כדי לוודא שייפתרו כל הסוגיות הקיימות בחוק בעיני הסיעות החרדיות בטרם יעלה להצבעה במליאת הכנסת.

ראש הממשלה אמר לחברי הסיעה כי "צריך להתמקד בהעברת חוק הגיוס - כשזה יעבור 90% מהבעיות שלכם ייפתרו". הוא העריך כי רק שני חברי קואליציה צפויים להתנגד לחוק - יולי אדלשטיין ושרן השכל.

עוד נודע כי חברי הכנסת החרדים העלו בפני ראש הממשלה את הוראת היועצת המשפטית של הוועדה, לפיה יידרשו כחודשיים עד העברת החוק - זאת כפי שנחשף ב-i24NEWS. מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שנכח גם הוא בפגישה, השיב: "אנחנו עושים מאמצים לקצר את לוח הזמנים ולהאיץ את הדיונים על חוק הגיוס".

גורם באוצר התייחס לטענות החרדים והגדיר אותן בשיחה עם i24NEWS כ"שקר וכזב". במשרד נדהמו מהטענות החרדיות לפיהן תקציבים הוסטו וטענו שעושים זאת כדי להראות לרבנים שהם מקבלים דברים - ודברים זזים.

הפגישה של חברי סיעת יהדות התורה עם ראש הממשלה מגיעה על רקע ההתנגדות של סיעות בקואליציה לחוק הגיוס, ודרישות המפלגות החרדיות מהשנה שעברה להכניס לבסיס התקציב מליארד שקל שמיועדים לתקציב הישיבות, לצד עוד כספים קואליציוניים בסך 1.7 מיליארד - שהוקפאו.

אתמול פורסם ב-i24NEWS כי סיעת יהדות התורה קיימה ישיבה שלא מן המניין, בה סוכם כי הדרישה תעלה במהלך פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - שהוא מבחינתם האחראי על הנושא. בהמשך, הם מתחו ביקורת על ראש הממשלה, וגפני אף תקף את חברי הציונות הדתית וכינה אותם "רשעים".