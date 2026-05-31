החלטת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה על שלילת הטבות מס מעמותות בהן לומדים משתמטים מעוררת סערה במערכת הפוליטית. בין היתר, יושב ראש ש"ס אריה דרעי טען כי המהלך יוביל ל"מרד מיסים", ומזכיר הממשלה יוסי פוקס טען כי המהלך יביא ל"מלחמת אחים".

יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיב בזעם להחלטה: "היועמ"שית המודחת והאנרכיסטית, הדוהרת עם מעצרים וסנקציות קשות נגד לומדי התורה, מובילה את הציבור החרדי לקצה, ותביא אותו למרד מיסים, נתק מהמשטרה, ולקרע עמוק מול רשויות המדינה. כל מי שעתיד המדינה חשוב לו חייב להתקומם נגד הטירוף הזה".

"אני זועק ומתריע לראש הממשלה ולראשי מפלגות הימין - הליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית: אם אתם חפצים באמת בהמשך קיומו של גוש הימין, עליכם להתייצב בעוצמה נגד הרדיפה הנפשעת הזו. קולכם אינו נשמע! לא ייתכן שאנחנו נהיה שק החבטות של הממשלה הזו, שיפגעו בכל הקדוש והיקר לעם היהודי, ואתם תעמדו מנגד ותשתקו. שקט הוא רפש!", סיכם.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הוסיף: "אני מצטרף לקריאתו של ח"כ הרב אריה דרעי שלא להחריש עוד. כבר זמן רב שאני קורא לממשלה ולקואליציה להתלכד, להתעלות מעל כל המחלוקות הפנימיות, ולשים סוף לאנרכיה השיפוטית המפלה, שציבורים רבים נרמסים תחת רגליה. אני קורא לקיום ישיבה דחופה של ראשי מפלגות גוש הימין. הגיע הזמן שנקבל שורת החלטות אופרטיביות, אשר יחזירו את השליטה במדינה לממשלה, וישימו סוף לאנרכיה השיפוטית".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס כתב בחשבון ה-X הרשמי שלו: "צה"ל זקוק ללוחמים חרדים ולא לעצורים חרדים במתקני כליאה. כפי שהתרעתי לאורך כל הדרך, המאבק של היועצת בציבור החרדי שהולך ומסלים מידי שבוע, החל מהדרישה למכסות עצורים, דרך דרישה למנוע אפילו תרומות לישיבות (שאינן מקבלות היום שום תקציב מהמדינה לחייבי גיוס) וכלה בדרישה למכסות כתבי אישום, תוביל בסופו של יום לירידה בגיוס חרדים בצה"ל, להפיכת כל הציבור החרדי לפלג הירושלמי וחס ושלום גם למלחמת אחים".

"נזכיר שעד לפקיעת פרק ג1 לחוק שירות ביטחון, מה שהוביל לכך שלראשונה בתולדות המדינה לומדי תורה שתורתם אומנותם בישיבות החרדיות (כולל המתמידים הכי גדולים) התעוררו למציאות שבאי התגייסותם לצה"ל הם עוברים עבירה פלילית, לא ראינו עיסוק כלשהו מצד היועצת באכיפה פלילית על משתמטים מצה"ל שאינם מהציבור החרדי, לא מבצעי מעצרים, לא סנקציות ולא כלום. אין מדובר באכיפה שוויונית, אלא להפך באכיפה בררנית, מגמתית ופסולה", סיכם.