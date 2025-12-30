ממשלה מעופפת: מי מהשרים הוא שיאן הטיסות?

מרוקו, גאורגיה, הונגריה וצרפת - אלו רק חלק מהיעדים אליהם טסו שרים בממשלה עשרות פעמים במהלך השנה, בעלות כוללת של מיליוני שקלים. כתבת הכלכלה עדי כהן הביאה אתמול (שני) ב"מדד גלבוע", את הפרטים - מי שיאן הטיסות בין השרים לשנת 2025?

מבדיקה של i24NEWS עולה כי שר החוץ גדעון סער הוא שיאן הטיסות עם 67 נסיעות, אחריו שר הכלכלה ניר ברקת (62 נסיעות), שרת התחבורה מירי רגב (58 נסיעות) ושר התיירות חיים כץ (36 נסיעות).

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד