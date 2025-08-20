בן גביר תקף את סטרוק: "את מסייעת להעביר כסף לחמאס"

מומלצים -

קרב האשמות בישיבת הממשלה שהתקיימה אתמול (שלישי) בנוטגע לקיצוץ בתקציב בקעקבות התארכות המערכה בעזה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הציג את התוכנית הרוחבית לקיצוץ התקציב של הוצאות המלחמה. לאחר מכן, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף והאשים בהעברת כספי המדינה לחמאס את שרי הציונות הדתית. כשפנה לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק: "איך את נותנת יד להעברת כסף לחמאס?". סמוטריץ' התגונן ודרש מראש הממשלה בנימין נתניהו לא להישאר מנגד - ולהגיב לדברים בעצמו.

המתקפה הראשונה של בן גביר הופנתה כלפי סמוטריץ': "איך אתה לא מתבייש להעביר כסף לחמאס במקום לאבטחת ילדי ישראל?". סמוטריץ׳ הגיב לו: "השאלות הפופוליסטיות האלה הן רק כדי שתוכל להדליף אחר כך לתקשורת או שזה בעצם כבר הודלף". וזה השיב "עוד לא, אבל דווקא ראיתי שהעוזר שלך יצא החוצה לפני כמה דקות וכבר קורא ציטוטים".

במקביל, שר החינוך יואב קיש הצטרף לביקורת נגד סמוטריץ על העברת כספים לחמאס במקום להשקיע אותם בתלמידי ישראל. ובן גביר נפנה לשרה ממפלגתו של סמוטריץ, אורית סטרוק: "איך את נותנת יד להעברת כסף לחמאס?".

סמוטריץ' דרש שלא לעמוד לבדו במערכה מול בן-גביר ואמר כי הוא אינו משיב למי שטוען שהוא מעביר כספים לחמאס. "אני מבקש שראש הממשלה יענה", אמר. בשלב זה נתניהו התערב וביקש להרגיע את הרוחות. לדבריו, הסיוע ההומניטרי אושר בישיבת הקבינט. עוד הדגיש "הרעבת עזה איננה אחת ממטרות המלחמה".

השר בן גביר טען מנגד "אף אחד לא מדבר על הרעבה, אלא על מתן אוכל לחמאס. גם אם לשיטתך שזה לא מגיע וראינו שזה כן, למה אנחנו צריכים לממן את זה? שאירופה תממן". אלא, שמדינות המערב אותן כינה "אירופה" מסרבות לממן את מתחמי חלוקת המזון לרצועת עזה.