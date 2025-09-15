פרשת הסמים של היועצת לשרה גולן: גרסאות סותרות לנחקרים

מומלצים -

הבוקר בשעה שש הגיעו שוטרים לבצע חיפוש בביתם של יועצת השרה לשיוויון חברתי מאי גולן ובן זוגה עו"ד אהוד גבאי. צו החיפוש המקורי כוון כלפי היועצת בלבד, ולא כלל את עו"ד גבאי. כבר בכניסה הבחינו השוטרים בריח חזק של סמים, ובחדר סמוך לחדר השינה גילו חממה ובה לא פחות מ-80 שתילים של קאנביס, ציוד מקצועי לגידול וכלים להכנת הסם.

במקביל, ברכבים של בני הזוג אותרה כמות שאינה לצריכה עצמית מהסם - אחד הרכבים אף רשום בבעלות משרד ראש הממשלה. במשטרה מחשידים את השניים בעבירות סמים. לדברי החשוד המרכזי, עו"ד גבאי, המשטרה הציעה לו להיות עד מדינה. קרובת משפחתו שנעצרה, שומרת גם היא על זכות השתיקה.

עו"ד גבאי, שכבר הורשע בעבר בעבירות דומות, טען כי מדובר בגידול ביתי לצריכה עצמית בלבד: "לא רוצה להתערבב עם אנשים שליליים, לא רוצה להתערבב עם סוחרי סמים ולכן גידלתי לעצמי בבית שלי בשקט. אם לא הייתי בעלה של היועצת הפרלמנטרית הספציפית, אף אחד לא היה מתעניין. היא לא ידעה שום דבר בשום דרך. זה היה בחדר נעול, אמרתי לה לא להיכנס כי אני מכין לה הפתעה. גידלתי בחדר שלא הייתה לה גישה אליו". מנגד, גרסת היועצת לשרה גולן: "הוא אמר לי שהוא משפץ את החדר".

בדיון בבית המשפט ציין השופט כי "עוצמת החשד כלפי החשודה אינה מבוטלת, וגרסתה שהוצגה אינה מעוררת אמון". למרות זאת, קבע השופט שניתן להסתפק במעצר בית של שבעה ימים ליועצת. מקורב לשרה גולן מעריך שבסופו של דבר תתייצב לחקירה במשטרה.