נפלה הצעת החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7/10

הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת דחתה הבוקר (רביעי) הצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת טבח 7 באוקטובר. ההצעה נפלה לאחר ששישה חברי כנסת מהקואליציה התנגדו וארבעה חברי ועדה מהאופוזיציה תמכו בהצעה.

סיעת יש עתיד הגיבה על הפלת הצעת החוק: "למרות סוף המלחמה חברי הקואליציה הפילו את ההצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר".

בתוך כך, הקואליציה לא תעלה גם היום (רביעי) הצעות חוק להצבעה בכנסת בעקבות היעדר רוב, וזאת בשל המשבר עם החרדים סביב חוק הפטור מגיוס שטרם הושלם. יצוין כי גם הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית - ירדה מסדר היום ולא תעלה היום להצבעה בכנסת.

יו״ר ועדת החוקה ח״כ שמחה רוטמן ניסה להסביר את המצב: "לאור ביקורו של סגן נשיא ארה״ב ואנס בישראל והבקשה שעלתה מטעם הקואליציה בשל העיסוק של שרים רבים והקושי לגייסם לטובת הצבעות בזמן הביקור, כל הצעות הקואליציה נדחו לשבוע הבא ובכלל זה גם הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ״ש אשר בעזרת ה׳ תעלה בשבוע הבא".

כנס הקיץ של הכנסת שנפתח ביום שני עשוי להפוך לשדה קרב פוליטי: במקביל להפסקת האש בעזה, יידרש ראש הממשלה בנימין נתניהו להתמודד עם דרישת החרדים להתקדמות מיידית בחוק הגיוס. כמו כן, המפלגות החרדיות בינתיים ממשיכות בשיבושי קואליציה – כשהמהלך הראשון אכן יוצא כבר לפועל, עם סירוב ש"ס לתמוך בפיצול תפקיד היועמ"שית.