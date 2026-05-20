ועדת החוץ והביטחון התכנסה הבוקר (רביעי) לדיון נוסף בחוק הגיוס. בראשית הדיון, יושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט אמר: "אנחנו מחדשים בהנחיית ראש הממשלה את הדיונים על חוק הגיוס, מתוך כוונה להשלים את החקיקה. החוק נדרש כל כך בעת הזו עבור צה"ל, למען לכידות העם, ומתוך הצורך לוודא שלא נהפוך איש את אחיו לאויב, בטח ובטח בזמן מלחמה".

"דווקא בתקופה שבה חיילינו נלחמים בכל החזיתות, אנחנו חייבים לזכור - עם ישראל תמיד ידע להכיל בתוכו שבטים שונים, דרכים שונות, אמונות שונות ולחבר את כולם למשימה אחת של הגנה על הבית", הוסיף.

ח"כ ביסמוט ציין: "מדינת ישראל אומרת לציבור החרדי: בואו תהיו חלק יותר גדול בשירות הצבאי. אבל באותה נשימה היא חייבת גם לדעת להכיל את הזהות, האמונה והרוח שאותם צעירים מביאים איתם מהבית".

לדבריו, אי אפשר לרצות עוד חרדים בצה"ל ובמקביל להיבהל מכל ביטוי של אמונה או רוח יהודית שהם מביאים איתם. "אם אנחנו רוצים יותר חרדים בצה"ל, אנחנו מוכרחים להבין שהם לא יגיעו כחילונים עם כיפה. הם יגיעו עם העולם הערכי שלהם, עם אמונה, עם סמלים ועם רוח שתשתלב לשותפות ישראלית אחת", סיכם.

במהלך הדיון, יהושוע שני, אביו של סרן אורי מרדכי שני שנפל ב-7 באוקטובר 2023, קרא לחברי הכנסת יולי אדלשטיין ודן אילוז מהליכוד לתמוך בחוק הגיוס, ולשמור על אחדות גם עם הציבור החרדי.

"תגלו אחריות ותתמכו בחוק הגיוס. זה החוק היחיד שירחיב את הגיוס של החרדים וימנע את העמקת השסע", אמר.

תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, אמר במהלך הדיון: "לא הונחה בפנינו טיוטה חדשה ששונה באופן מהותי מהנוסחים הקודמים שעליהם דנו בעשרות דיונים בפעם הקודמת. הצורך המבצעי הוא מיידי ויש צורך לפתור אותו. יש פערי כוח אדם בסדר גודל של 12 אלף חיילים ובינואר 2027 זה יעמיק לפער של 17 אלף חיילים".

"אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה - הארכת השירות היא דבר הכרחי, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסד"כ הסדיר - עד הקצה", הזהיר, "גם אם החקיקה הזאת תעבור בעיתוי הנכון ובזמן הנכון, זה לא מוריד כהוא זה מהצורך שלנו להרחיב את גיוס החרדים ולהגדיל את היקף האוכלוסיות שמשרתות בצה"ל".

אנחנו רואים עליה בגיוס חרדים מאז המלחמה - המספרים עלו ל-2,800, ובשנת 2025 נרשמו עד לחודש דצמבר 1,860 מתגייסים", ציין, "כדי לוודא שאנחנו באמת יכולים לממש את היעדים התכנוניים שלנו, ובעיקר להקים סד"כ לוחם, כולל סד"כ שמשלב חרדים ביחידות קצה, חשוב שיהיה מנגנון שיסדיר את הגילאים ואת אופן השילוב של המתגייסים. אי אפשר לעבוד במצב שבו מגיעה קבוצה אקראית של אנשים בלי שליטה על טווחי הגילאים, כי זה מקשה מאוד על הבנייה המבצעית ועל ההכשרה".

הוא הוסיף: מתוך כלל המתגייסים, ישנם 255 לוחמים - מחזור הגיוס החרדי הגדול ביותר שהיה עד היום. אבל אני אומר את זה בצורה הכי גלויה: מבחינתנו היינו ערוכים לקלוט פי שתיים".

לדבריו, מספרי המתגייסים החרדים עולים משום שיש אנשים שלא יכולים לעמוד יותר מנגד. "הם רוצים להתגייס, הם באים ומצטרפים לשורותינו. הם עולים גם משום שיש היום יותר מסלולים ויותר גוונים של שירות. אמרתי את זה כאן בהרבה הזדמנויות", הדגיש.

תא"ל טייב ציין: "המספרים עולים גם משום שלסנקציות יש השפעה. חלק לא מבוטל מהאנשים מגיעים כי הם רוצים להסדיר את המעמד שלהם, או לאחר שנעצרו והבינו שאין להם ברירה אלא להתגייס. לצד העלייה הזאת, נוצרות גם תופעות קשות מאוד של אי שיתוף פעולה. אנחנו נגיע בקרוב מאוד לאזור של 80-90 אלף משתמטים.

מזכיר הממשלה יוסי פוקס נשא גם הוא דברים בוועדה: "הכוונה היא להשלים את העברת חוק הארכת שירות ואת חוק הגיוס בקריאה שניה ושלישית. בצה"ל מזהירים מעימות עם 90 אלף צעירים חרדים שהופכים למשתמטים, אתם רוצים להקים להם מתקני כליאה או לגייס חיילים לצה"ל".