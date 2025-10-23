"תמשיכו לרכוב על גמלים": סמוטריץ' במתקפה על סעודיה

סוגיית הרחבת הסכמי אברהם נמצאת בכותרות מזה מספר שנים, כאשר אחת המדינות ששמן עלה, כמצטרפות אפשריות, היא סעודיה, אשר על פי הדיווחים מעוניינת לרכוך בין ההסכם - להקמת מדינה פלסטינית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (חמישי) לנושא במהלך ועידת מכון צמת ומקור ראשון, ותקף את הממלכה.

"הריבונות היא נקודת המבחן. אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים לא תודה, תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר בסעודיה", אמר.

בהמשך דבריו, הוא תקף את הודעת ש"ס על פרישתה מכלל התפקידים הקואליציוניים. "אני איבדתי ממזמן את הסבלנות למשחקים האלה", הסביר, "אני חושב שאנחנו יכולים להשלים את ימי הקואליציה, אבל אין דבר כזה שנמצאים בקואליציה ולא נמצאים, והקואליציה לא מעבירה חוקים, יש מדינה שצריך לנהל. אין דבר כזה שממשיכים לשלוט במשרדים בשלט רחוק דרך המקורבים אבל בעצם להיות בחוץ".

הוא הוסיף: "אמרתי לראש הממשלה, או שמצליחים לפתור את נושא הגיוס עם חוק אמיתי ולשנות את המציאות הלא נורמלית שהחרדים לא משתתפים בגיוס לצבא או שהולכים לבחירות. הסיפור הזה חייב להסתיים מהר".

יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את דברי סמוטריץ' ופרסם ציוץ בערבית בחשבון ה-X הרשמי שלו, בו כתב: "לידידינו בסעודיה ובמזרח התיכון-סמוטריץ' לא מייצג את ישראל".

יושב ראש כחול לבן בני גנץ הוסיף: "‏‏‏‏‏האמירות של השר סמוטריץ' נגד סעודיה מעידות על בורות, וחוסר הפנמה של אחריותו כשר בכיר בממשלה ובקבינט. ישראל ראויה לממשלה נטולת קיצוניים, שבה השרים ידאגו לעתיד המדינה, ולא לעוד כמה לייקים".