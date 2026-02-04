"איש מסוכן": כך הגיבו במחנה השמאל להקלטה שעוררה סערה

הקלטה של הרכש החדש של מפלגת הדמוקרטים, איש המחאה משה רדמן, ששידרנו אמש כאן במהדורה, ובה הוא תוקף בחריפות את יאיר לפיד - פתחה היום (רביעי) מלחמת עולם בין יש עתיד לדמוקרטים. כתבנו בכנסת עמיאל ירחי הביא ב"מהדורה המרכזית" את התגובות בשמאל שלא מסוגל לאחד שורות, גם לא בשנת בחירות.

ההקלטה בה נשמע משה רדמן קורא לראש האופוזיציה להתפטר, עוררה מהומה בגוש המרכז-שמאל. הדובר של לפיד מיהר לתקוף את רדמן וכתב ברשת X: "רדמן הוא טיפוס מסוכן שעושה נזק למחנה השינוי. מאז שהודיע על הצטרפותו לדמוקרטים הוא משקיע את מרצו בטינופים על יש עתיד ויאיר לפיד".

בכירי המפלגה הצטרפו גם הם למתקפות ההדדיות: "רדמן, לפיד הוכיח שהוא יודע להקים ממשלות. מה אתה עשית? תזכור, נשר לא מתעסק עם זבובים", כתב חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד ברשת X.

לפיד יסכם ארבע שנים כראש האופוזיציה, שבמהלכן איבד מפלגות מגוש השינוי לטובת נתניהו וצנח בסקרים, כך שהביקורת החריפה של רדמן פגעה באופן משמעותי במעמד מפלגתו.

גם יו"ר ישראל ביתנו הצטרף הבוקר לקרבות הבוץ, בראיון לתחנת הרדיו 103FM: "הבעיה של יאיר גולן היא שהוא מדבר את עצמו, ממש מפטפט את עצמו לדעת. פשוט בן אדם שאין לו שום קואורדינציה בין ראש לפה. הוא מדבר על הרבה דברים והכול דיבורים, הכול כלאם פאדי", אמר.

גולן, שמפלגתו נמצאת בלב הסערה, מיהר לתקוף חזרה את השותפים לגוש וכתב ברשת X: "נראה שיש מי שרוצה את הקולות שלנו - אבל לא את הערכים שלנו. הציבור הליברלי כבר לא פראייר. הקול שלנו יישמע, והערכים שלנו יהיו עמוד השדרה של הממשלה הבאה".

הבחירות מתקרבות, ובגוש השינוי אין הסכמה על מנהיג שיעמוד בראש, ובמקום לעבוד יחד נגד הממשלה דווקא אלו המתקפות בתוך האופוזיציה שמתגברות.