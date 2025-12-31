ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הלילה (רביעי) בריאיון לפוקס ניוס על אפשרות המעבר לשלב ב' בלחימה בעזה והבהיר כי התנאי המרכזי לכך הוא פירוק חמאס מנשקו. לדבריו, ברצועה פועלים כיום כ-20 אלף פעילי חמאס חמושים בנשקי קלצ'ניקוב, המחזיקים יחד כ-60 אלף כלי נשק, ומשתמשים בהם גם נגד אזרחים בעזה המתנגדים להמשך שלטונם.

"הם הורגים הרבה אנשים שלא רוצים אותם", אמר נתניהו. "פירוק מנשק משמעו לקחת מהם את כל הנשקים ולהשליך אותם, ולפרק גם את מאות הקילומטרים של מנהרות הטרור שיש להם. חמאס מסרב לעשות זאת. אם הוא כן תפרק מנשקו - אני רואה עתיד אחר לעזה"

נתניהו נשאל האם הוא מאמין שישראל תגיע לשלב ב' למרות סירוב חמאס להתפרק מנשקו, והשיב: "ניתן לזה צ'אנס. אם זה יקרה בדרך הקלה - מעולה, אם לא - זה יקרה בדרך אחרת".

אלימות מתנחלים

בנושא אלימות מתנחלים אמר ראש הממשלה כי מדובר בתופעה שמנופחת מעבר לממדיה האמיתיים. לדבריו, מדובר בכ-70 נערים, שאינם תושבי הגדה המערבית, ומגיעים "מבתים שבורים". עם זאת הדגיש: "אם הם שורפים בתים - אני לא יכול לקבל את זה". נתניהו דחה את ההשוואה בין אלימות זו לבין הטרור הפלסטיני: "אין סימטריה בינם לבין אלפי ניסיונות טרור".

איראן

בנושא איראן אמר נתניהו כי טהרן מנסה לשקם את תוכנית הטילים הבליסטיים שלה ואת תוכנית הגרעין. לדבריו, טראמפ נהג בחוכמה כשהזהיר את איראן שלא לשוב לפעילות זו. "אסור שיהיה להם העשרה", אמר.

כאשר נשאל אם איראן מרחיבה את פעילות ייצור הטילים, השיב: "הם חוזרים לייצור". לגבי הגרעין הוסיף: "אני חושב שהם מנסים, אני לא בטוח שהם החליטו לחצות את הקו, בין היתר בגלל אזהרות טראמפ ומה שהם חוו לפני פחות משנה".

הסכמי אברהם

על ההסכמים אמר נתניהו כי קיימת אפשרות להרחיב אותם: "חיזבאללה כבר לא מה שהיה, גם החות'ים, חמאס ואיראן. אני מקווה שנוכל לעשות זאת עם הסעודים וגם עם מדינות ערביות מחוץ למזרח התיכו".

חנינה?

בהתייחסו למשפטו האישי אמר נתניהו: "אני במשפט כבר עשר שנים. טראמפ צדק כשביקש חנינה". לדבריו, האישומים נגדו מופרכים: "הם אומרים שקיבלתי שוחד - סיקור אוהד מאתר נמוך בחשיבותו. לפני שנתיים כבר קבעו שלא קיבלתי סיקור אוהד אלא סיקור רע. המשפט גם על כך שהבן שלי קיבל בובות באקס באני ושקיבלתי סיגרים".

סוריה

בנושא סוריה אמר נתניהו כי הוא סבור שטראמפ רוצה "לתת צ'אנס" לממשל החדש שם, אך הזכיר כי כשנה לאחר הקמתו התקיים מצעד צבאי שבו, לדבריו, כמחצית מהכוחות היו ג'יהאדיסטים. "יש לנו שיחות עם הממשל", אמר.

i24NEWS

בראיון אחר ל-Newsmax נשאל נתניהו למה הכיר בסומלילנד ומדוע בטיימינג הנוכחי? הוא השיב: "בסומלילנד יש שישה מיליון אזרחים, מוסלמים מודרנים, הם רוצים להצטרף להסכמי אברהם ואני חושב שזה מאוד טוב. הם דמוקרטים, יש שם בחירות. לעומת זאת בסומליה יש טרוריסטים של א-שבאב ולא היו בה בחירות כבר עשרות שנים. אז למה לא לתמוך במדינה דמוקרטית מוסלמית מתונה שרוצה להצטרף להסכמי אברהם?".