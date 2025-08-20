אוסטרליה לנתניהו: "עוצמה לא נמדדת בכמה אנשים אתה מפוצץ"

מומלצים -

באוסטרליה לא נשארו חייבים וענו הבוקר (רביעי) למכתב ששיגר ראש הממשלה בנימין נתניהו אל מקבילו אנתוני אלבניזי. "כוח אינו נמדד בכמה אנשים אתה יכול לפוצץ או להרעיב", כך כתב שר הפנים טוני בורק.

בורק הוסיף לרשת השידור הלאומית ABC: "מה שראינו בחלק מהפעולות שהם נוקטים הוא בידוד מתמשך של ישראל מהעולם, וזה גם לא לטובתם ובניגוד לאינטרסים שלהם. כוח נמדד טוב יותר בדיוק במה שעשה רה"מ אלבניזי, קבלת החלטה שאנו יודעים שישראל לא תחבב".

ראש הממשלה אלבניז הוסיף: "אני לא לוקח את הדברים האלה באופן אישי. אני מתקשר עם אנשים באופן דיפלומטי, היו לו דברים דומים לומר על מנהיגים אחרים. מה שאני אומר שקיימת דאגה עולמית גוברת ודאגה עולמית כי אנשים רוצים לראות סוף למעגל האלימות בעזה".

כזכור, אתמול תקף ראש הממשלה בנימין נתניהו את ההחלטה האוסטרלית ואת העומד בראשה. "ההיסטוריה תזכור את ראש ממשלת אוסטרליה אלבניזי כפוליטיקאי חלש שבגד בישראל ונטש את יהודי אוסטרליה".

אתמול גם אוסטרליה השיבה לישראל בעקבות החלטת שר החוץ גדעון סער לשלול את אשרות השהייה של נציגיה לרשות הפלסטינית: שרת החוץ האוסטרלית פני וונג אמרה כי "לממשלה יש את הזכות להגן על קהילותיה ולהגן על כל האוסטרלים מפני שנאה ופגיעה". עם זאת, וונג הדגישה כי “בתקופה שבה דיאלוג ודיפלומטיה נחוצים יותר מתמיד, ממשלת נתניהו מבודדת את ישראל וחותרת תחת המאמצים הבינלאומיים לשלום ולפתרון שתי מדינות”.