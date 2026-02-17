בנט ברמיזה על נתניהו: "אלו שאחראים לאסון לא יהיו בהנהגה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שיגר היום (שלישי) מסר מרומז, לפיהו לא יישב בממשלה עם נתניהו. בדבריו של בנט בוועידת הנשיאים 2026 אמר: "לא אתן להנהגה שכשלה להמשיך", במה שניתן לייחס לממשלה בזמן טבח ה-7 באוקטובר.

בנט האשים הממשלה גם בפילוג העם: "ההנהגה הנוכחית של ישראל פילגה אותנו ומפלגת אותנו גם עכשיו, יותר מאי פעם. לאחר שלושה עשורים מאז עלה לשלטון, ואחרי שהאסון הגדול ביותר בתולדות ישראל התרחש במשמרתו, מנהיג חייב לדעת מתי לפנות את מקומו בכבוד. את הפרק הבא חייבת לכתוב הנהגה חדשה, ללא אותם אנשים שאחראים לאסון. לא אתן להנהגה שכשלה להמשיך".

כמו כן התייחס בנט בוועדה לאיום מכיוון טורקיה: "טורקיה היא איראן החדשה. ארדואן הוא יריב מתוחכם ומסוכן שרוצה להקיף את ישראל. אסור לנו לעצום שוב עיניים. בעוד בכירים ישראלים מסוימים נמצאים על משכורת קטארית, קטאר וטורקיה שמתבססת בסוריה, ובהסכמה ישראלית בעזה, מזינות ציר מפלצתי חדש של האחים המוסלמים בדומה לזו האיראנית, ומנסות להסית את סעודיה נגדנו".

"בעוד הממשלה הנוכחית שוב רדומה, סביבנו יש סימנים מטרידים לאיום רדיקלי מתעצם בגבולותינו, ציר האחים המוסלמים העוין עם עורף גרעיני פקיסטני, בהובלת טורקיה שאפתנית ועוינת. עלינו לפעול בדרכים שונות, אך במקביל נגד האיום מטהרן ונגד העוינות מאנקרה", אמר ראש הממשלה לשעבר.

בתוך כך, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד פרסם היום הודעה בה הוא קורא להתאחדות במחנה האופוזיציה על מנת לנצח בבחירות, לאחר הביקורת שקיבל על הקמפיין שפורסם השבוע: "רוצים לנצח? צריך להפסיק לריב ולתדרך אחד נגד השני, צריך משמעת ברזל, צריך ארגון שלא היה כמותו. במקום להתגייס למטרה, כולם עסקו בהסברים למה אני טועה והם לא חוששים מכלום. אני אומר להם - תתעוררו! אנחנו נלחמים על חייה של המדינה הזו, אין לנו זכות להיות שאננים. הצד השני חסר מעצורים ועברייני, ואנחנו צריכים להפעיל את כל הכוחות האפשריים.

עם זאת, בדבריו הבליט לפיד את מפלגתו: "החברים והשותפים שלי יודעים את זה כמובן, אבל מה שהקפיץ אותם זה שאמרתי את הברור מאליו: "יש עתיד" חזקה היא המפתח לנצחון. אם היא לא תהיה גדולה וחזקה, לא יהיה למחנה ציר מרכזי שיאפשר את הנצחון. זה לא נגדכם, זו אמת שכולנו מכירים".