יאיר גולן: "אסור לחזור על השגיאות מאוסלו ומהתנתקות"

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן נאם היום (חמישי) בכנס דמוקרטיה במכללה האקדמית תל אביב יפו והתבטא באופן יוצא דופן כשיצא בפומבי נגד תהליך אוסלו שקידם ראש מפלגתו לשעבר וראש הממשלה, יצחק רבין. בדבריו, הבהיר גולן כי הוא תומך בתהליך היפרדות מהפלסטינים, אך יחד עם זאת: "אסור לחזור על השגיאות שנעשו באוסלו ובהתנתקות".

על פרשת הבילד וקטאר-גייט אמר: "מדובר פרשייה עם הפוטנציאל החמור ביותר בתולדות ישראל. הפכנו לקהים. אני רוצה לדעת אם זה נגע בראש הממשלה ולמה הוא לא פיטר את העוזרים מיד כשהפרשה התגלתה".

כמו כן, לשאלה האם היה מוכן לשבת עם יהדות התורה בממשלה עתידית, השיב: "אני פוסל במקום שבו אני מזהה סכנה מהותית לעצם הקיום הדמוקרטיה. בעיניי נתניהו הוא סכנה מהותית וברורה. אדם מושחת עד היסוד. לא מוכן לשבת איתו".

בהתייחסות לערוץ 14, לאחר שעורר סערה וטען כי יש לסגור את הערוץ, אמר: "מדובר בערוץ שמסית תוך כדי מלחמה באופן שיטתי נגד משפחות החטופים. זהו ערוץ תעמולה, ותעמולה זה דבר מסוכן".

המכללה האקדמית תל אביב יפו

מוקדם יותר השבוע, הודיע גולן על הצטרפותם של מספר פעילים מהמחאה נגד הרפורמה המשפטית למפלגתו. בין השמות שהצטרפו למפלגתו הם משה רדמן, שנחשב למובילי המחאה, עמי דרור פעיל חברתי שלקח חלק פעיל במחאות, דני אלגרט אחיו של החטוף שנרצח בשבי איציק אלגרט, מורן מישל, הדס רגולסקי, תומר אביטל, לי הופמן, קטי פיאסצקי ורותם סיוון.