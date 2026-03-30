היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה היום (שני) לבית המשפט העליון כי כל התקציבים שאושרו הלילה במחטף של החרדים במליאה - לא יועברו מכיוון ש"העברת כספים ליישום הסכמים פוליטיים, לרבות למוסדות תורניים ולתכניות לנוער חרדי נושר, חייבת להתבצע בהתאם להנחיותיה וחוות דעת מקצועית-משפטית".

כמו כן, היועמ"שית הגישה הודעה במסגרת עתירות העוסקות בגיוס בני הציבור החרדי לשירות צבאי סדיר, שבה פירטה צעדים כלכליים ואזרחיים שמטרתם להגביר את אכיפת חובת הגיוס. ההודעה מתבססת על החלטת בג"ץ מתחילת החודש ועל הצורך הדחוף במילוי צורכי כוח האדם בצה"ל והקלה על משרתי מילואים.

בין הצעדים הכלכליים והאזרחיים שהוצגו: הנחות בתחבורה ציבורית, השתתפות במכרזי "דירה בהנחה" ו-"מחיר מטרה", סבסוד מעונות יום והשתתפות בצהרונים, וכן הטבות נוספות המותנות בהסדרת מעמד מול רשויות הצבא - כגון מימון לימודים דרך תוכניות "מיגו" ו-"מילגו", השתתפות במכרזים בשירות המדינה ותמיכה במוסדות תורניים.

היועמ"שית הדגישה כי כל גופי המדינה מחויבים להפעיל את מלוא הכלים המשפטיים והאכיפתיים - משמעתיים, פליליים וכלכליים, כלפי מי שמוכר כמשתמט, תוך הקפדה על מדיניות שוויונית ומידתית. מטרת הצעדים היא למגר את ההשתמטות ולחזק את אמון הציבור במוסדות המדינה.

עוד ציינה כי על כל גופי המדינה חלה חובה להגביר את מאמצי האכיפה במישורים השונים, במטרה להבטיח שכל מי שחייב בגיוס יעמוד בחובתו.