"הייתה פגיעה בכשירות": מפגש קצוות עם עמר דנק, ממובילי מחאת הטייסים

מומלצים -

עמר דנק, נווט קרב בדימוס, היה מהקולות הבולטים של מחאת הטייסים בתקופת הרפורמה המשפטית. חטא הסרבנות לא יימחק ממנו, למרות שהוא מקפיד לומר שזו לא סרבנות, זו אי התנדבות. לחמאס הסמנטיקה הזו לא היתה חשובה.

השבוע דנק התייצב למפגש קצוות - האם יש בו חרטה, ולו קטנה, על קמפיין הסרבנות, האם יהיה מוכן שוב לשחק בביטחון המדינה, ועל מה הוא בטוח שצריך להגיד תודה לרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי.

צפו בקטע המלא בתחילת העמוד